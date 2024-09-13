Общество безосновательно получило почти 150 тысяч гривен из государственного бюджета.

В Киевской области будут судить чиновника, завладевшего бюджетными средствами во время ремонта укрытия детского сада на сумму почти 150 тысяч гривен. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт по фактам служебного подлога и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Согласно расследованию, директор общества с ограниченной ответственностью незаконно присвоил бюджетные средства, предназначенные для ремонта укрытия одного из дошкольных учреждений в городе Переяслав.

Установлено, что подрядчик предоставлял официальные документы с завышенными данными о стоимости выполненных работ, использованных материалах и расходах. Как результат, общество безосновательно получило почти 150 тысяч гривен из государственного бюджета.

Напомним, руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему искусственного создания задолженности, в результате чего госкомпании понесли убытки на сумму почти 70 млн грн. Незаконно полученные средства или права требования переводились через сложную цепь на подконтрольные компании, в том числе за границу. Детективы и прокуроры зафиксировали шесть эпизодов коррупционной деятельности.

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