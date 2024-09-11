В Украине стартует программа "Городок Хансена", предоставляющая переселенцам бесплатное жилье в Киевской области сроком до 5 лет, оплачивая только коммунальные услуги. Программа адресована беженцам из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Херсонской областей.
Эту инициативу реализует миссия HANSEN в Украине, основанная американским предпринимателем Деллом Лоем Хансеном, который решил поддержать украинцев, потерявших свои дома из-за российского вторжения.
Программа предлагает бесплатное проживание в трех локациях:
- Тарасовка – "Городок Хансена": проживание до 5 лет бесплатно, оплата только коммунальных услуг.
- Софиевская Борщаговка – квартирный дом: бесплатное проживание до 5 лет с оплатой только коммунальных услуг.
- Колонщина – "Чудо-Городок": постоянное бесплатное проживание для пожилых людей, включая коммунальные услуги.
Чтобы получить жилье нужно подать заявку. Это можно сделать через специальный сайт программы или через благотворительные организации, сотрудничающие с фондом. В заявке следует указать:
- Фамилия, имя и отчество;
- Контактные данные (телефон, электронная почта);
- Фотографию семьи;
- Информацию о трудовой деятельности, доходах и обстоятельствах, заставивших вас покинуть свое жилье;
- История семьи с начала полномасштабного вторжения для лучшего понимания ваших потребностей.
В "Городке Хансена" и квартирном доме в Софиевской Борщаговке нужно будет оплачивать только коммунальные услуги, тогда как в "Чудо-Городке" для пожилых людей коммунальные услуги уже включены в программу. Это позволяет пострадавшим от войны сосредоточиться на восстановлении жизни без финансового давления, связанного с арендной платой.
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