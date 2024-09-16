С 1 июня 2024 г. тарифы на электроэнергию выросли на 60%, но установка двухзонного счетчика позволяет платить за электричество вдвое меньше в ночное время.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию в Украине вырос на 60% и теперь составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Это вызвало интерес многих украинцев в способах уменьшения затрат на электричество.

Как платить за электроэнергию вдвое меньше

Министерство энергетики рассчитывает, что повышение тарифов позволит обеспечить стабильное прохождение следующего осенне-зимнего периода. Это важно, поскольку из-за российских атак Украина потеряла около 8 гигаваттов генерирующих мощностей.

Однако власти предусмотрели возможность экономии для украинцев: те, кто установил двухзонный счетчик, могут воспользоваться пониженной ставкой с 23:00 до 7:00. Таким образом, тариф в этот период составит 2,16 гривны за киловатт-час вместо обычных 4,32 гривны.

Важно! Все украинцы могут приобрести многозонный счетчик по цене от 1,6 до 2,4 тысяч гривен. Подключение к ночному тарифу бесплатно.

Использование электроприборов в ночное время при наличии двухзонного счетчика может существенно снизить затраты на электроэнергию:

Включайте бойлер на ночь для получения горячей воды утром. Он работает бесшумно и является одним из самых энергоемких устройств.

Стиральную машинку можно запускать ночью, если это не создает неудобств соседям.

Посудомоечную машину также следует использовать в ночное время.

Источник: 24 канал

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