С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию в Украине вырос на 60% и теперь составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Это вызвало интерес многих украинцев в способах уменьшения затрат на электричество.
Как платить за электроэнергию вдвое меньше
Министерство энергетики рассчитывает, что повышение тарифов позволит обеспечить стабильное прохождение следующего осенне-зимнего периода. Это важно, поскольку из-за российских атак Украина потеряла около 8 гигаваттов генерирующих мощностей.
Однако власти предусмотрели возможность экономии для украинцев: те, кто установил двухзонный счетчик, могут воспользоваться пониженной ставкой с 23:00 до 7:00. Таким образом, тариф в этот период составит 2,16 гривны за киловатт-час вместо обычных 4,32 гривны.
Важно! Все украинцы могут приобрести многозонный счетчик по цене от 1,6 до 2,4 тысяч гривен. Подключение к ночному тарифу бесплатно.
Использование электроприборов в ночное время при наличии двухзонного счетчика может существенно снизить затраты на электроэнергию:
- Включайте бойлер на ночь для получения горячей воды утром. Он работает бесшумно и является одним из самых энергоемких устройств.
- Стиральную машинку можно запускать ночью, если это не создает неудобств соседям.
- Посудомоечную машину также следует использовать в ночное время.
Источник: 24 канал
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