Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару - в то же время, контроль за курсом будет сохраняться.

Национальный банк Украины намерен либерализовать свою валютную политику и обеспечить большую гибкость курса доллара. Кроме того, финансовый регулятор рассматривает возможность возобновления инфляционного таргетирования. При этом курс валют не будет на месте. Об этом предупредил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Заявление было сделано после того, как украинские власти достигли соглашения с представителями Международного валютного фонда по выделению очередного транша в размере 1,1 млрд долларов в рамках программы EFF.

"Двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию. Обменный курс и в дальнейшем будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", - Facebook.

Глава НБУ также заверил, что политика финансового регулятора, сочетающая управляемую гибкость, и в дальнейшем будет обеспечивать стабильность, предотвращая чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

НБУ вернулся к стратегии управляемой гибкости обменного курса, при которой курс гривны по отношению к доллару может как расти, так и снижаться. Это означает, что Нацбанк позволяет межбанковскому рынку влиять на курс, однако значительно ограничивает его колебания. Как следствие, повышение гибкости может привести к более выраженным колебаниям валют в Украине.

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