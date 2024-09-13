Ускорение роста потребительских цен было обусловлено прежде всего эффектами худших урожаев и влиянием более высоких затрат бизнеса на продовольственное сырье.

По данным Госстата, в августе 2024 года годовая потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% по сравнению с 5,4% в июле. Прогнозируется, что цены продолжат расти в дальнейшем. Об этом сообщили в НБУ.

Согласно обзору, фактические темпы роста цен в августе несколько превысили прогноз НБУ на июль. Одновременно фундаментальное инфляционное давление оказалось больше, чем ожидалось: базовая инфляция выросла до 6,5% в августе по сравнению с 5,7% в июле.

НБУ отмечает, что ускорение роста потребительских цен было вызвано преимущественно ухудшением урожаев нынешнего года и ростом расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Дополнительное ценовое давление также возникло из-за эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

НБУ сообщает, что рост цен на сырые продукты питания возобновился и достиг 3,7% в годовом исчислении. Одновременно рост административно регулируемых цен незначительно ускорился до 13,7% г/г.

Темпы роста цен на горючее резко замедлились до 10,1% г/г, что обусловлено достаточными запасами горючего и более низкими, чем ожидалось, ценами на нефть на мировых рынках.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г. Цены на непродовольственные товары также выросли на 1,9% г/г, главным образом из-за курсовых факторов. В то же время, цены на одежду и обувь снижались быстрее.

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