Санкция соответствующих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства по бывшему генералу Службы безопасности Украины. Он обвиняется в заключении заведомо убыточных соглашений, нанесших государству ущерб на сотни тысяч гривен, а также в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в ДБР.

В 2018 году, когда чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, он подписал договор с фиктивным предприятием на разработку проектно-сметной документации, который был экономически невыгоден. Кроме того, были подписаны документы об исполнении настоящего договора. Это привело к серьезным последствиям для государственного предприятия и было сделано в интересах третьих лиц. В результате его действий государство понесло убытки почти на 371 тысячу гривен.

В период с сентября 2018 по май 2019 должностному лицу безосновательно начислялись премии, что позволило ему присвоить средства предприятия на сумму более 460 тысяч гривен.

В 2019 году он решил перейти на работу в Службу безопасности Украины. Однако вместо того, чтобы официально уволиться с государственного предприятия, он сообщил работникам бухгалтерии, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.

На самом деле он устроился в СБУ не по призыву и должен уволиться с предыдущего места работы. Благодаря предоставленной им ложной информации, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату в качестве военнослужащего.

Таким образом он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (около 160 тыс. гривен в месяц), так и в СБУ. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 3,2 млн гривен.

Эксгенерал СБУ обвиняется в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины). Кроме того, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция соответствующих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерским районным судом в отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он также объявлен в международный розыск.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.