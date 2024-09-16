Узнайте, кому не предоставят субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с новыми правилами Кабмина.

Украинцы, которые испытывают трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг, могут подать заявку на субсидию от государства. Однако такая помощь недоступна всем.

Согласно действующему постановлению Кабинета Министров, существует ряд условий, при которых жилищная субсидия не предоставляется. Каждый случай имеет свои исключения.

Кому не назначат субсидию:

Площадь жилья: Если площадь квартиры превышает 130 м², а дома – 230 м². Исключение: многодетные семьи, детские дома семейного типа, а также жилье с отдельными лицевыми счетами.

Транспортные средства Если у зарегистрированных членов домохозяйства есть транспортное средство, которому менее 5 лет, или несколько транспортных средств в возрасте до 15 лет. Исключение: мопеды, прицепы, мотоциклы стоимостью до четырех минимальных зарплат, самостоятельно собранные транспортные средства, а также транспортные средства для социальных категорий.

Отсутствие доходов: Если совершеннолетний член домохозяйства не имеет доходов и не уплачивает единый социальный взнос без уважительной причины (например, по безработице, обучению, получению социальной помощи или статусу пропавшей без вести).

Расходы: Если зарегистрированные члены домохозяйства осуществили расходы свыше 50 000 грн. в течение последнего года, такие как покупка земельного участка, недвижимости, ценных бумаг или транспортных средств. Исключение – покупка нового жилья на место проданного единственного жилья.

Задолженность за коммунальные услуги Если есть задолженность свыше трех месяцев более 680 грн.

Предварительные субсидии: Если ранее предоставленная субсидия была возвращена.

Если среди членов семьи есть должники по алиментам за три и более месяца.

Наличие нескольких помещений: Если в собственности более одного помещения. Исключения: комнаты в общежитиях, общая собственность, а также разрушены в результате боевых действий.

Депозиты и облигации Если сумма депозитов и облигаций превышает 100 000 грн.

Читайте также:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.