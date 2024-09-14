Новые украинские монеты "шаги", заменяющие копейки, сохранят ту же массу и цвет, что и их предшественники. Единственное, что может измениться – это дизайн новых монет. Об этом сообщил Олег Прохода, директор Департамента денежного обращения НБУ.

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"Мы планируем сохранить те же заготовки для изготовления монет. У них будет такая же масса, цвет и другие характеристики", - пояснил Олег Прохода.

По словам Олега Проходы, директором Департамента денежного обращения НБУ, карбировочное оборудование не потребует изменений или существенных перенастроек. Производство новых монет не потребует дополнительных затрат.

Если в дизайне монет и произойдут какие-то изменения, единственное, что изменится – это надпись "копейка", которая будет заменена на "шаг". Эти изменения произведут штатные специалисты Банкнотно-монетного двора НБУ.

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Директор департамента НБУ сообщил, что внедрение новых монет не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета или со стороны НБУ. Ежегодно планируется изготовление новых монет для замены изношенных и поврежденных.

Он также отметил, что себестоимость изготовления монет останется стабильной, и не потребуется дополнительных затрат на изъятие копеек из обращения. В случае принятия соответствующих законодательных изменений монеты "копейка" не будут изъяты из обращения и продолжат находиться вместе с новыми монетами "шаг".

Источник: The Page.

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