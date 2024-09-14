Дело о завладении средствами при техобследовании объектов, поврежденных в результате атаки РФ, было направлено в суд.

В Украине была найдена новая коррупционная схема. Стало известно о завладении миллионными средствами во время техобследования объектов Херсонской области, поврежденных в результате военной агрессии России. Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщила в Фейсбуке, дело направили в суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, обвиняемых в присвоении 7,7 млн. грн. государственных средств. Сумма была выделена для обследования объектов, поврежденных в результате военной агрессии РФ в Херсонской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации, совместно с владельцем частной компании, организовала незаконное присвоение бюджетных средств при выполнении договора на обследование технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры.

Было установлено, что стоимость выполненных работ была завышена более чем в 15 раз. В результате из резервного фонда Кабинета Министров Украины излишне перечислили 7,7 млн. грн., которые и были присвоены злоумышленниками.

Действия лиц были квалифицированы следующим образом: должностное лицо обвиняют по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины; владельца частной компании – по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины; директора частной компании – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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