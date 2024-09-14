В ходе расследования полицейские Тернопольщины и сотрудники контрразведки СБУ установили циничное преступление. Так, стало известно – работника Кременецкого ТЦК разоблачили на продаже гуманитарных авто для ВСУ.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В ходе расследования полицейские Тернопольщины вместе с контрразведкой СБУ установили, что 46-летний военнослужащий Кременецкого ТЦК и СП искал потенциальных покупателей для трех внедорожников повышенной проходимости через Интернет. Как выяснилось, эти автомобили были ввезены в Украину в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины через благотворительные фонды.

Вместо того чтобы бесплатно передать транспорт военным формированиям, военнослужащий решил на этом заработать. По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, он предлагал продать Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee и Nissan X-Trail за 13 200 долларов. Покупателей он искал среди военнослужащих, нуждавшихся в транспорте.

Гуманитарные автомобили военный хранил на территории Кременецкого районного ТЦК. В настоящее время ему объявлено о подозрении, а прокуроры военной прокуратуры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

46-летнему военнослужащему Кременецкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки инкриминируется нарушение по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере во время военного положения).

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от 5 до 7 лет, с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также с конфискацией имущества.

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