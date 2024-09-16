Украинцам необходимо подготовиться к зимнему сезону самостоятельно, обеспечив утепление своих домов и внедрив энергоэффективные технологии. Государство оказывает финансовую помощь для установки солнечных панелей, генераторов и других решений, которые помогут снизить зависимость от центрального энергоснабжения.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире программы "Мы-Украина". Первым и важнейшим шагом перед началом отопительного сезона является утепление жилья, таких как дома и квартиры.

Колесник отметил, что утепление является одним из самых эффективных способов снизить тепловые потери и, соответственно, затраты на отопление зимой. Это включает не только утепление стен, но и окон, дверей, полов и потолка.

Утепление не только вопрос комфорта, но и энергетической безопасности. В условиях возможных проблем с энергетической инфраструктурой из-за войны важно уменьшить зависимость от центрального отопления и электросетей. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему страны во время пиковых периодов и обеспечит большую автономию для домохозяйств. Колесник подчеркнул, что утепление – это лишь один из этапов подготовки к зиме. Важно также внедрять энергоэффективные технологии. Современные технические решения позволяют значительно снизить потребление электроэнергии и повысить эффективность отопления.

Одним из эффективных решений есть использование солнечных панелей для автономного электроснабжения. Установка солнечных панелей на крышах поможет снизить затраты на электроэнергию и обеспечить дополнительный резерв в случае перебоев со снабжением. Государство предлагает финансовые программы поддержки для таких инвестиций. "Украинцы могут воспользоваться кредитами для закупки солнечных панелей, инверторов и генераторов", – отметил Колесник. Это поможет снизить нагрузку на центральную энергосеть, особенно в моменты пиковых нагрузок.

В случае возможных перебоев с электроснабжением из-за атак на инфраструктуру, украинцам стоит рассмотреть альтернативные источники энергии. Кроме солнечных панелей популярностью пользуются генераторы разной мощности, которые могут поддерживать основные бытовые потребности во время отключений.

Генераторы являются важным элементом энергетической безопасности не только для частных домов, но и для предприятий, обеспечивая независимость от центральной сети во время аварийных ситуаций или плановых отключений.

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