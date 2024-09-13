В пятницу, 13 сентября, украинцам следует подготовиться к теплой погоде, которая местами будет сопровождаться дождями.

Как сообщает известная синоптика Наталья Диденко, температура воздуха в Украине будет колебаться от +25 до +31 °C, в зависимости от региона.

В частности, в центральных, южных и восточных областях столбики термометров могут подняться до +31 °C. В западных регионах будет несколько прохладнее, с максимальной температурой до +29 °C.

По словам Диденко, ожидаются дожди, которые будут "ходить туда-сюда", но не покроют всю территорию страны. Малейшая вероятность осадков будет в западных областях. В восточных регионах страны порывы юго-восточного ветра могут достигать штормовых значений – до 15-20 метров в секунду.

Синоптикиня добавляет, что в Киеве 13 сентября также прогнозируют теплую погоду. Дневная температура достигнет +26...+28°C. В то же время возможны кратковременные дожди, в частности, во второй половине дня и вечером. Так что столичным жителям стоит иметь зонтик под рукой.

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