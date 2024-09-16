Ошадбанк объяснил, почему пенсионеров могут оставить без денег из-за блокирования 100% суммы на счете, хотя, по словам клиентов, должны арестовывать только часть средств.

Пенсионер, являющийся клиентом Ощадбанк, пожаловался на то, что вся сумма на его счету была заблокирована. В учреждении объяснили, почему возможна блокировка 100% средств на пенсионных счетах.

Согласно сообщению на странице банка в Facebook, пенсионер испытал полную блокировку пенсионного счета, хотя, по его словам, должны были арестовывать только часть средств.

"Почему вы налагаете арест на 100% пенсионного счета? Можно ведь было только 20%", — спрашивает клиент.

Представители банка объяснили, что по исполнительному производству возможно блокирование всех средств на счете, поскольку не существует понятия "пенсионный" счет в этом контексте. Деньги от Пенсионного фонда Украины поступают на счета государственного банка без специального назначения, поэтому пенсионеры не исключение.

"Пенсионный счет не является счетом специального назначения, поэтому может быть полностью заблокирован по решению исполнительного производства. Если поступит постановление о снятии ареста, счет будет разблокирован", - отметили в банке. Согласно законодательству, для снятия средств с арестованных счетов в течение месяца есть ограничения. Можно снять сумму, не превышающую две минимальные заработные платы. К началу 2024 года минимальная заработная плата выросла до 7,1 тыс. гривен, следовательно, лимит на снятие составляет 14,2 тыс. гривен.

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