В Ровенской области мужчину приговорили к трем годам заключения за уклонение от военного призыва по несогласию с выводами ВЛК, при этом приговор еще можно обжаловать.

Житель Ровенской области, несмотря на получение повестки, не прибыл в ТЦК, аргументируя свое решение несогласием с результатами военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Об этом сообщается в приговоре Дубровицкого районного суда Ровенской области, вынесенном 4 сентября.

Согласно материалам дела, ВЛК признала мужчину годным к военной службе. Получив повестку, он должен был явиться в ТЦК 2 мая 2023 для отправки на службу, однако этого не сделал. Это послужило причиной возбуждения уголовного дела за уклонение от военного призыва во время мобилизации.

На суде подсудимый свою вину не признал. Он утверждал, что не проходил никакой медицинской комиссии, а повестку ему вручили незаконно, поскольку он не служил в армии и не имел никакой подготовки.

Адвокат подсудимого подал ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на нарушение порядка медицинского осмотра, имеющегося в приказе Министерства обороны "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ". По его словам, медицинское освидетельствование проводилось не в соответствии с требованиями: мужчину осмотрел только терапевт, а не все специалисты, как предусмотрено законодательством. Также не было сдано никаких анализов. Официальная жалоба на результаты осмотра подана не была.

Несмотря на эти обстоятельства, суд признал мужчину виновным в уклонении от военного призыва во время мобилизации и назначил ему три года лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

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