Узнайте, кто имеет право на 25% льгот на жилищно-коммунальные услуги и какие документы необходимы для ее оформления.

Некоторые категории граждан имеют право на 25% льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эксперты объясняют, кому предоставляется такая скидка и какие документы нужно подготовить для ее получения.

Эта информация содержится в материале юристов системы безвозмездной правовой помощи (БПД). Согласно правительственному постановлению №389 от 4 июня 2015 года, граждане могут воспользоваться скидкой 25% на оплату различных жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется детям войны. К коммунальным услугам, подлежащим скидке, относятся:

Оплата жилья: квартирная плата; содержание домов и придомовых территорий; управление многоквартирным домом.

Коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение; водоотвод; теплоснабжение; электроэнергия; природный газ (с транспортировкой и распределением); централизованное отопление; вывоз мусора.

Прочие услуги: плата за твердое топливо и сжиженный газ.



Право на льготы имеют граждане, совокупный доход которых на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев не превышает установленную государством сумму. В 2024 году эта сумма составляет 4,24 тысячи гривен. Если доход семьи превышает этот порог, то льгота не предоставляется, но можно оформить жилищную субсидию.

Статус "ребенка войны" может получить лицо, пострадавшее в результате боевых действий. Этот статус можно приобрести даже после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним.

Как оформить льготы?

Для получения 25% льгот на коммунальные услуги необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд Украины:

заявление о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц (ЕГАРП);

заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;

копия паспорта (по предъявлению оригинала);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

право на доходы семьи;

справки о доходах

Способы подачи заявления:

Онлайн: через вебпортал е-услуг ПФУ или приложение "Действие" (нужно "Действие.Подпись"); или отправить по почте.

через вебпортал е-услуг ПФУ или приложение "Действие" (нужно "Действие.Подпись"); или отправить по почте. Офлайн: лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда или через сельский, поселковый, городской совет или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

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