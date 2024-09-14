Некоторые категории граждан имеют право на 25% льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эксперты объясняют, кому предоставляется такая скидка и какие документы нужно подготовить для ее получения.
Эта информация содержится в материале юристов системы безвозмездной правовой помощи (БПД). Согласно правительственному постановлению №389 от 4 июня 2015 года, граждане могут воспользоваться скидкой 25% на оплату различных жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется детям войны. К коммунальным услугам, подлежащим скидке, относятся:
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Оплата жилья:
- квартирная плата;
- содержание домов и придомовых территорий;
- управление многоквартирным домом.
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Коммунальные услуги:
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотвод;
- теплоснабжение;
- электроэнергия;
- природный газ (с транспортировкой и распределением);
- централизованное отопление;
- вывоз мусора.
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Прочие услуги:
- плата за твердое топливо и сжиженный газ.
Право на льготы имеют граждане, совокупный доход которых на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает установленную государством сумму. В 2024 году эта сумма составляет 4,24 тысячи гривен. Если доход семьи превышает этот порог, то льгота не предоставляется, но можно оформить жилищную субсидию.
Статус "ребенка войны" может получить лицо, пострадавшее в результате боевых действий. Этот статус можно приобрести даже после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним.
Как оформить льготы?
Для получения 25% льгот на коммунальные услуги необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд Украины:
- заявление о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц (ЕГАРП);
- заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;
- копия паспорта (по предъявлению оригинала);
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- право на доходы семьи;
- справки о доходах
Способы подачи заявления:
- Онлайн: через вебпортал е-услуг ПФУ или приложение "Действие" (нужно "Действие.Подпись"); или отправить по почте.
- Офлайн: лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда или через сельский, поселковый, городской совет или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
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