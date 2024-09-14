Некоторые категории граждан имеют право на 25% льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эксперты объясняют, кому предоставляется такая скидка и какие документы нужно подготовить для ее получения.

Эта информация содержится в материале юристов системы безвозмездной правовой помощи (БПД). Согласно правительственному постановлению №389 от 4 июня 2015 года, граждане могут воспользоваться скидкой 25% на оплату различных жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется детям войны. К коммунальным услугам, подлежащим скидке, относятся:

  • Оплата жилья:

    • квартирная плата;
    • содержание домов и придомовых территорий;
    • управление многоквартирным домом.

  • Коммунальные услуги:

    • холодное и горячее водоснабжение;
    • водоотвод;
    • теплоснабжение;
    • электроэнергия;
    • природный газ (с транспортировкой и распределением);
    • централизованное отопление;
    • вывоз мусора.

  • Прочие услуги:

    • плата за твердое топливо и сжиженный газ.

Право на льготы имеют граждане, совокупный доход которых на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев не превышает установленную государством сумму. В 2024 году эта сумма составляет 4,24 тысячи гривен. Если доход семьи превышает этот порог, то льгота не предоставляется, но можно оформить жилищную субсидию.

Статус "ребенка войны" может получить лицо, пострадавшее в результате боевых действий. Этот статус можно приобрести даже после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним.

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Как оформить льготы?

Для получения 25% льгот на коммунальные услуги необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд Украины:

  • заявление о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц (ЕГАРП);
  • заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;
  • копия паспорта (по предъявлению оригинала);
  • копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • право на доходы семьи;
  • справки о доходах

коммуналка, калькулятор

Способы подачи заявления:

  • Онлайн: через вебпортал е-услуг ПФУ или приложение "Действие" (нужно "Действие.Подпись"); или отправить по почте.
  • Офлайн: лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда или через сельский, поселковый, городской совет или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

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