Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал прекратить выплаты украинским беженцам, объясняя это тем, что такая помощь снижает мобилизационный потенциал Украины. По его словам, на сегодняшний день Украине нужны новые законы о мобилизации и значительном количестве военной техники, а не поддержка граждан за рубежом.

Об этом пишет Le Monde. Сикорский отметил, что в Польше украинские беженцы получают всего 200 евро в месяц на каждого ребенка, но дополнительные выплаты в других странах побуждают их не возвращаться домой.

"Беженцы под защитой ЕС получают 200 евро на каждого ребенка, который учится в польской системе. В странах Западной Европы доступны и другие виды помощи. Это создает финансовый стимул для молодых мужчин и женщин оставаться за границей, вместо того чтобы вернуться в Украину и защищать свою страну. Мы не должны субсидировать отказ от мобилизации", - подчеркнул министр.

Сикорский считает, что поддержка украинцев вне Украины ослабляет ее мобилизационные возможности. Киев требует военной техники и законов о мобилизации, а не дополнительных выплат гражданам за рубежом.

"Да, задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была неприятной, но также не следует игнорировать задержку с принятием закона о мобилизации в Украине. Выплаты украинским беженцам снижают мобилизационный потенциал страны", - подытожил министр.

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