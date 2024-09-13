Журналистка Олеся Боровик рассказала о проблемах с организацией эвакуации из Глухова в Сумской области и росте обстрелов в регионе.

Накануне в Шосткинском и Конотопском районах Сумщины объявили обязательную эвакуацию из пяти населенных пунктов, включая Глухов, поселки Свеса и Эсмань.

О ситуации в регионе рассказала журналистка и редактор «Граница.Медиа» Олеся Боровик в эфире Общественного радио.

Она отметила, что в условиях двух лет полномасштабной войны интенсивные обстрелы этих территорий начались относительно недавно. Например, поселок Свеса до этого лета не подвергался обстрелам. Сейчас же российская авиация активно атакует Глухов, используя управляемые авиабомбы, системы залпового огня "Град", "Ураган", "Торнадо-С".

Боровик также отметила, что в Эсманьском обществе принудительная эвакуация продолжается с марта, когда возросло количество раненых и жертв среди гражданских. Она подчеркнула, что из Эсмани и Свесы люди постепенно уезжали с начала войны, но жители Глухова покидать свои дома не спешат.

По словам журналистки, глава города Глухова Надежда Вайло сообщила, что в городе находится около 30 тысяч человек, и неизвестно, куда их можно эвакуировать. Местные жители не желают уезжать, а в социальных сетях появляются призывы защищать город, а не эвакуироваться, что поддерживают и местные власти.

Чиновники подтвердили, что системной эвакуации нет, а только с 3 сентября было объявлено о возможности эвакуации, однако мест для размещения 30 тысяч человек не хватает.

По данным ОВА, из Глухова эвакуировали только 21 ребенка и их родителей.

Относительно интенсивности обстрелов после боевых действий в Курской области Боровик отметила, что количество атак значительно возросло, хотя областные власти утверждают об их уменьшении на определенных участках.

Боровик также сообщила, что удается локализовать большинство лесных пожаров, вызванных обстрелами, хотя доступ к некоторым зонам ограничен из-за опасности.

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