Сегодня в Украине состоялся 56-й военный обмен пленными, в результате которого вернулись 49 украинцев, в том числе военные и гражданские.

Сегодня, 13 сентября, в Украине состоялся 56-й обмен военнопленными, в результате которого вернулись 49 украинцев. Среди них – военные Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские лица, включая Лению Умерову, которая была захвачена в заложники во время поездки к больному отцу.

Известно, что среди них также есть часть защитников и "Азовстали", а также Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук. Состояние здоровья вернулось ко многим очень тяжелым: многие потеряли значительную часть веса.

На месте обмена обязательно присутствуют представители Офиса Омбудсмана, которые фиксируют состояние воинов и информируют их о праве на медицинское освидетельствование, реабилитацию и восстановление документов.

Омбудсман Дмитрий Лубинец написал , что отдельно следует отметить деятельность Координационного штаба по вопросам, связанным с военнопленными и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ.

"Благодаря их работе Украина продолжает возвращение своих граждан, придерживаясь преимуществ Женевских конвенций, которые дают результат тяжелобольным и тяжелораненым, а также женщинам", - говорит он.

"Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских", - добавил президент Зеленский.

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