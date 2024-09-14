В Украине предлагают расширить список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

В Украине предлагают расширить список людей, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Это касается конкретной категории украинских граждан.

Законопроект №12029, внесенный в парламент народным депутатом Георгием Мазурашом, изменения в законодательство о защите прав лиц с инвалидностью III группы и их несовершеннолетних детей.

Мазураш предлагает дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". также, в пункте 12 части первой 23 этого закона предлагается внести изменения, обеспечивающие отсрочку от мобилизации для военнообязанных, имеющих жену или мужа с инвалидностью III группы и ребенка (детей) до 18 лет. В настоящее время действующая редакция закона предусматривает отсрочку только для военнообязанных, в семье состояние которых является инвалидностью III группы, в частности, из-за онкологических заболеваний, окончания конечностей или других серьезных медицинских заболеваний.

Также Мазураш предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". согласно предложенным изменениям, военнослужащие могут быть уволены с военной службы во время военного положения, если у них есть жена или муж с инвалидностью III группы и ребенок (дети) до 18 лет.

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