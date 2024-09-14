Пожилые люди в Украине смогут получить доплаты к пенсиям в размере до 889 грн в 2024 году. Эта дополнительная финансовая поддержка предоставляется в рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Известно, что эти выплаты будут начислены пенсионерам, проживающим в зонах активных или потенциальных боевых действий. Речь идет о тех, кто получает минимальные пенсионные выплаты.
Пенсионеры, проживающие в следующих областях, могут рассчитывать на помощь от ВПП ООН:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Кто имеет право на дополнительные выплаты
Чтобы получить доплату, необходимо соответствовать следующим критериям:
- пенсия менее 3,25 тысяч гривен;
- лицо не получало пособия от международных организаций или выплаты для ВПЛ после 1 марта 2023 года.
Размер доплаты будет рассчитываться индивидуально как разница между 3,25 тысячи гривен и фактической суммой пенсии. К примеру, если пенсия составляет 3 тысячи гривен, то доплата составит 250 грн. Для тех, кто получает минимальную пенсию в размере 2,361 тысяч гривен, ежемесячная доплата достигнет 889 грн.
Как получить дополнительную помощь
Выплата дополнительных средств будет производиться двумя способами:
- перечислением на банковскую карту;
- через отделение АО "Укрпочта".
Доплата от ООН будет начисляться автоматически. Список получателей будет формироваться на основе данных из соответствующих реестров.
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