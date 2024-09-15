На данный момент рассматривается вопрос об избрании мер для подозреваемых и отстранении заместителя мэра от исполнения его обязанностей.

Новую коррупционную схему разоблачили в Украине. В частности, стало известно, что заместителю городского головы Днепра и директору одного из обществ сообщено о подозрении в завышении тарифов на парковку и завладении более 9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Чиновникам инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц, и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1). ст.366, ч. 2 ст.

Согласно данным следствия, подозреваемые организовали схему присвоения средств жителей Днепра из-за завышения цен на парковочные услуги. Они в шесть раз подняли тарифы путем внесения ложных данных в официальные документы. Эти противоправные действия нанесли территориальной общине города ущерб более 9 млн грн.

На данный момент рассматривается вопрос об избрании мер для подозреваемых и отстранении заместителя мэра от исполнения его обязанностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение обеспечивает Управление СБУ в области.

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