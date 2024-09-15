Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что эти поджоги являются частью кампании ФСБ россии, которая вербует украинскую молодежь для осуществления таких актов.

Национальная полиция зафиксировала более 200 случаев поджогов автомобилей военнослужащих, из которых около четверти совершили несовершеннолетние.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции "Объединенные ради справедливости: Ответственность за нападения на гражданские объекты".

Выговский отметил, что эти поджоги являются частью акций, организованных ФСБ рф. По его словам, эта организация вербует молодежь для совершения подобных преступлений. Выговский также подчеркнул, что среди подозреваемых есть более 50 детей, не осознающих последствий своих действий и ответственности за них. Он сообщил, что полиция активно работает с детьми, разъясняя им, в частности, последствия подобных действий.

Между тем начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко в эфире телемарафона рассказал, что ни один из поджигавших автомобили военнослужащих ВСУ не получил всех денег, которые обещали российские заказчики.

"Потом враг начинает шантажировать тех, кто согласился, тем, что передаст данные о них правоохранительным органам Украины… И стоит говорить каждому: в этой категории преступлений других мер, кроме содержания под стражей, не избирается. Каждый, кто его совершил, должен понимать , что к нему будет применена только эта мера пресечения", – подчеркнул он.

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