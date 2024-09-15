Информация об этих активах уже передана правоохранительным органам для наложения ареста и возмещения потерь государственного бюджета.

Должностные лица государственных компаний в сотрудничестве с частными предприятиями присвоили средства государственного бюджета при государственных закупках в энергетическом секторе. В результате расследования было выявлено почти 400 млн грн на банковских счетах подозреваемых в этом преступлении компаний.

Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Расследованием установлено, что должностные лица ряда государственных компаний в сговоре с частными предприятиями неправомерно завладели средствами государственного бюджета во время проведения закупок для юридических лиц в энергетическом секторе.

По данным следствия, эти махинации были совершены по злоупотреблению служебными обязанностями, что позволило злоумышленникам присваивать значительные суммы государственных средств.

По запросу Бюро экономической безопасности (БЭБ) работники департамента АРМА, используя доступ к базам данных, смогли обнаружить значительные суммы денег на счетах подозреваемых компаний. В частности, было найдено около 300 миллионов гривен и 2 миллиона долларов США на банковских счетах организаций, имеющих отношение к схемам незаконного присвоения средств.

Помимо денежных средств, АРМА также разыскала другие активы, в том числе 11 объектов недвижимости, 6 земельных участков и 15 единиц оружия. Все эти активы выявлены в рамках расследования махинаций в государственных закупках для энергетического сектора, что подчеркивает масштаб и серьезность нарушений.

Заместитель председателя АРМА, Павел Великореченин, сообщил, что информация об этих активах уже передана правоохранительным органам для наложения ареста и возмещения потерь государственного бюджета. Он подчеркнул важность возвращения похищенных активов в пользу государства и общества. АРМА продолжает свою работу по обеспечению возвращения награбленного в государственный бюджет, способствуя таким образом стабильности и развитию Украины.

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