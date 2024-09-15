Владельцам обменников нет смысла как особенно снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды.

В эти выходные евро снова станет основным инструментом для спекулятивного заработка из-за значительного разброса котировок в различных сетях обменников по всей Украине. Об этом говорится в публикации "Минфина".

На этой неделе на торгах курс доллара вырос на 40 копеек при продаже с 40,94/40,98 гривен в начале понедельника до 41,35/41,38 гривен в конце пятницы. Безналичный евро также повысился, вырос почти на 56 копеек — с начальных 45,3123/45,3402 гривен 9 сентября до 45,886/45,8986 гривен в завершение сессии 13 сентября.

К вечеру пятницы на наличном рынке не было заметного ажиотажа. Доллар спокойно продавали по курсу 41,50-41,60 гривен, а евро - по 45,95-46,20 гривен. Однако общая негативная тенденция сохраняется: спрос на валюту со стороны граждан продолжает превышать предложение от населения, сдающего валюту в обменники и продающего валюту с карточек банкам.

"В такой ситуации в эти выходные владельцам обменников нет смысла как особенно снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды между покупкой и продажей валюты. Они продолжат работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда в пределах 20 −25 копеек по доллару и 20−30 копеек за евро", - говорится в публикации "Минфина".

Стоит отметить также, что МВФ прогнозирует постепенный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих пяти лет:

2024 год – 41 грн за доллар;

2025 год – 45,8 грн;

2026 год – 48,6 грн;

2027 год – 50,4 грн;

2028 год – 52,1 грн;

2029 год – 54,1 грн.

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