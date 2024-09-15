Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры директору коммунального агролесохозяйственного предприятия выдвинуто подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Преступление было совершено в условиях военного положения и квалифицируется по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Подробности сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что директор одного из коммунальных агролесохозяйственных предприятий в Черниговском районе заключил договор аренды транспортного средства с юридическим лицом. Автомобиль должен был использоваться для хозяйственной деятельности и служебных поездок работников предприятия. Однако директор передал транспортное средство третьим лицам, которые использовали его для собственных нужд в течение пяти месяцев.

Несмотря на это, по указанию директора осуществлялось перечисление средств на счета компании за якобы предоставленные услуги по аренде автомобиля.

В результате указанных действий коммунальное предприятие безосновательно оплатило более 130 тыс. грн за неполученные услуги по аренде транспортного средства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Досудебное расследование проводится следственным подразделением ГУНП в Черниговской области.

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