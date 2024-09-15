Пока американские деньги можно купить в Украине за 41,37 гривен. В бюджете на следующий год заложенный курс национальной валюты значительно больше, чем сейчас. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

работа, зарплата. налоги. коммуналка. калькулятор

Так, на 2025 год в украинский бюджет заложен курс гривны на уровне 45 грн/доллар. Также он показал основные экономические показатели, указанные в проекте госбюджета, следующие:

  • Доходы общего фонда (без учета официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд. грн.
  • Расходы общего фонда: 3643,6 млрд. грн.
  • Финансовый ресурс для сектора безопасности и обороны: 2223 млрд. грн. (26,3% от ВВП).
  • Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд. грн.
    • Пенсионный фонд: 237,9 млрд. грн.
    • Помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн.
    • Выплата льгот и субсидий: 42,3 млрд. грн.
  • Здравоохранение: 210,7 млрд. грн.
  • Образование: 169,3 млрд. грн.
  • Культура и информационное пространство: 9,6 млрд. грн.
  • Цифровая трансформация: 4 млрд грн.
  • Научные исследования: 14 млрд грн.
  • Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").
  • Гранты для бизнеса: 1,4 млрд. грн.
  • Поддержка регионов: 12,2 млрд. грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).
  • Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд. грн.
  • Гуманитарное разминирование: 1 млрд. грн.
  • Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд. грн.
  • Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд. грн.
  • Резервный фонд: 43,9 млрд грн.
  • Внешние заимствования: 1658,4 млрд. грн.
  • Внутренние заимствования: 579,2 млрд. грн.
  • Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.

доллар, доллары

На следующий год прогнозируется инфляция на уровне 9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.

При этом потребность во внешнем финансировании оказалась выше ожидаемой и составляет $38,4 млрд. Несмотря на это, государственный долг по отношению к ВВП должен уменьшиться до 97% — по сравнению со 100,5% в текущем году.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.