Кабинет министров принял проект бюджета на 2025 год – доллар значительно подорожает – бюджет направят в бюджетный комитет Рады.

Пока американские деньги можно купить в Украине за 41,37 гривен. В бюджете на следующий год заложенный курс национальной валюты значительно больше, чем сейчас. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, на 2025 год в украинский бюджет заложен курс гривны на уровне 45 грн/доллар. Также он показал основные экономические показатели, указанные в проекте госбюджета, следующие:

Доходы общего фонда (без учета официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд. грн.

Расходы общего фонда: 3643,6 млрд. грн.

Финансовый ресурс для сектора безопасности и обороны: 2223 млрд. грн. (26,3% от ВВП).

Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд. грн. Пенсионный фонд: 237,9 млрд. грн. Помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн. Выплата льгот и субсидий: 42,3 млрд. грн.

Здравоохранение: 210,7 млрд. грн.

Образование: 169,3 млрд. грн.

Культура и информационное пространство: 9,6 млрд. грн.

Цифровая трансформация: 4 млрд грн.

Научные исследования: 14 млрд грн.

Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").

Гранты для бизнеса: 1,4 млрд. грн.

Поддержка регионов: 12,2 млрд. грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).

Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд. грн.

Гуманитарное разминирование: 1 млрд. грн.

Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд. грн.

Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд. грн.

Резервный фонд: 43,9 млрд грн.

Внешние заимствования: 1658,4 млрд. грн.

Внутренние заимствования: 579,2 млрд. грн.

Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.

На следующий год прогнозируется инфляция на уровне 9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.

При этом потребность во внешнем финансировании оказалась выше ожидаемой и составляет $38,4 млрд. Несмотря на это, государственный долг по отношению к ВВП должен уменьшиться до 97% — по сравнению со 100,5% в текущем году.

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