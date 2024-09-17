Идеальный и мягкий хлеб для этой осени можно сделать дома без особых усилий еще и в двух вариантах.

Простой, вкусный и нежный хлеб яркого оранжевого цвета будет не только оригинальным, но и очень вкусным, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

200 мл теплой воды

150 г тыквенного пюре

500 г муки

1,5 ч.л. сухих дрожжей

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. растительного масла

Приготовление:

В чашу хлебопечки добавьте сначала все влажные ингредиенты: воду, тыквенное пюре, и масло. Сверху высыпьте сухие ингредиенты: муку, дрожжи, сахар и соль.

Выберите средний уровень загрузки и выпечки на первой программе. После выпекания охладите хлеб и наслаждайтесь.

Ручное приготовление:

В большой миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Добавьте теплую воду, тыквенное пюре и растительное масло, замесите тесто.

Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подниматься в теплом месте на 1-1,5 часа. Когда тесто подойдет, сформируйте из него хлеб.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке на нижнем уровне в течение 40 минут. Готовый хлеб остудите перед подачей.

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