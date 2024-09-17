Простой, вкусный и нежный хлеб яркого оранжевого цвета будет не только оригинальным, но и очень вкусным, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 150 г тыквенного пюре
- 500 г муки
- 1,5 ч.л. сухих дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ст.л. растительного масла
Приготовление:
В чашу хлебопечки добавьте сначала все влажные ингредиенты: воду, тыквенное пюре, и масло. Сверху высыпьте сухие ингредиенты: муку, дрожжи, сахар и соль.
Выберите средний уровень загрузки и выпечки на первой программе. После выпекания охладите хлеб и наслаждайтесь.
Ручное приготовление:
В большой миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Добавьте теплую воду, тыквенное пюре и растительное масло, замесите тесто.
Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подниматься в теплом месте на 1-1,5 часа. Когда тесто подойдет, сформируйте из него хлеб.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке на нижнем уровне в течение 40 минут. Готовый хлеб остудите перед подачей.
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