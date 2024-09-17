Рисунок у кекса может быть самым разным, ведь вы можете выбрать собственный дизайн для кекса.

Идеально мягкий, нежный шоколадно-ванильный кекс, который покорит всех своим вкусом и красотой, можно сделать даже на праздник, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара + щепотка соли

120 мл молока

125 г растительного масла

250 г муки

1 ст.л. крахмала

1 ч.л. разрыхлителя

3 ст.л. какао + 3 ст.л. молока

1 ч.л. ванильного сахара

Приготовление:

Подготовьте форму и смажьте маслом и застелите пергаментом. Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром на высокой скорости миксера до пышной пены (примерно 5 минут). Добавьте молоко и растительное масло, хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, крахмал и разрыхлитель.

Постепенно просеивайте муку в яичную смесь, взбивая на минимальной скорости миксера, пока тесто не станет однородным. Разделите тесто на две части: в одну добавьте какао, смешанное с молоком, в другую – ванильный сахар.

В подготовленную форму выкладывайте поочередно ложки теста, чередуя светлую и темную части, чтобы создать "мраморный" узор. С помощью шпажки или вилки сделайте узор на поверхности теста, слегка перемешивая его.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 50 минут. Проверьте готовность шпажкой: если она выходит сухой, кекс готов. Если нет, допеките еще несколько минут.

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