Идеально мягкий, нежный шоколадно-ванильный кекс, который покорит всех своим вкусом и красотой, можно сделать даже на праздник, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г сахара + щепотка соли
- 120 мл молока
- 125 г растительного масла
- 250 г муки
- 1 ст.л. крахмала
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3 ст.л. какао + 3 ст.л. молока
- 1 ч.л. ванильного сахара
Приготовление:
Подготовьте форму и смажьте маслом и застелите пергаментом. Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром на высокой скорости миксера до пышной пены (примерно 5 минут). Добавьте молоко и растительное масло, хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, крахмал и разрыхлитель.
Постепенно просеивайте муку в яичную смесь, взбивая на минимальной скорости миксера, пока тесто не станет однородным. Разделите тесто на две части: в одну добавьте какао, смешанное с молоком, в другую – ванильный сахар.
В подготовленную форму выкладывайте поочередно ложки теста, чередуя светлую и темную части, чтобы создать "мраморный" узор. С помощью шпажки или вилки сделайте узор на поверхности теста, слегка перемешивая его.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 50 минут. Проверьте готовность шпажкой: если она выходит сухой, кекс готов. Если нет, допеките еще несколько минут.
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.