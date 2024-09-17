Благодаря мягкому мясу и луку грибы останутся сочными, а сама закуска не уступит другим за праздничным столом.

Блюдо будет очень сытным, поэтому может подойти в качестве закуски к другим рецептам и также в качестве мини-закуски на празднике, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (на 12-15 шт):

12-15 крупных шампиньонов

2 маленькие луковицы

1 небольшая морковь

1 маленькое куриное филе

200 г сыра

Соль, перец, масло для жарки

Приготовление:

Отварите куриное филе до готовности, затем остудите. Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук, затем добавьте морковь и тушите еще 5-6 минут.

У шампиньонов аккуратно удалите ножки и нарежьте их маленькими кубиками. Добавьте их в сковороду с овощами, посолите, поперчите и тушите еще 5 минут. Отваренное филе нарежьте очень мелко, а сыр натрите на мелкой терке (немного сыра оставьте для посыпки сверху).

Соедините овощную зажарку, куриное филе и сыр, по желанию добавьте ложку сметаны, чтобы начинка была более сочной. Хорошо перемешайте. Наполните шампиньоны получившейся начинкой и посыпьте сверху оставшимся сыром.

Запекайте фаршированные шампиньоны при 180°C в течение 30 минут.

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