Блюдо будет очень сытным, поэтому может подойти в качестве закуски к другим рецептам и также в качестве мини-закуски на празднике, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (на 12-15 шт):
- 12-15 крупных шампиньонов
- 2 маленькие луковицы
- 1 небольшая морковь
- 1 маленькое куриное филе
- 200 г сыра
- Соль, перец, масло для жарки
Приготовление:
Отварите куриное филе до готовности, затем остудите. Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук, затем добавьте морковь и тушите еще 5-6 минут.
У шампиньонов аккуратно удалите ножки и нарежьте их маленькими кубиками. Добавьте их в сковороду с овощами, посолите, поперчите и тушите еще 5 минут. Отваренное филе нарежьте очень мелко, а сыр натрите на мелкой терке (немного сыра оставьте для посыпки сверху).
Соедините овощную зажарку, куриное филе и сыр, по желанию добавьте ложку сметаны, чтобы начинка была более сочной. Хорошо перемешайте. Наполните шампиньоны получившейся начинкой и посыпьте сверху оставшимся сыром.
Запекайте фаршированные шампиньоны при 180°C в течение 30 минут.
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