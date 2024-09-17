Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 17 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 17 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Напрягите фантазию, ведь в этот день Вселенная планирует научить нас чему-то новому.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Гороскоп Таро на одну карту по знаку зодиака на 17 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Мир

Ты заслуживаешь всего хорошего, что у тебя есть, и даже больше, Овен.

Вы потратили так много часов на правильные дела, и результаты уже не за горами.

Вы можете бояться верить, что ваши мечты когда-нибудь сбудутся, но они сбудутся. Вам просто нужно иметь веру и доверять своему сердцу.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Повешенный

Время никого не ждет, и если вы сидите и надеетесь, что что-то изменится, то ничего не изменится.

Вы должны сами создавать свое будущее. Судьба — это не то, на что можно просто надеяться. Вам нужно двигаться к своим мечтам и встречать их на своем пути.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Император

Вы не можете все время бороться. Важно выбирать битвы с умом и быть благоразумным.

Возможно, вы думаете, что вам тоже нужно быть жестким и настойчивым.

Но на этот раз вы получите больше с добротой. На самом деле, быть любезным откроет для вас больше дверей, чем агрессивность.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

У вас возникнет ощущение, что на вашем пути что-то приближается.

Что-то внутри вас оживится и даст вам сильное ощущение того, что вы собираетесь столкнуться с чудесным событием или встретить родственную душу.

Когда ваш дух подскажет вам, что жизнь скоро изменится, верьте, что ваше сердце покажет вам путь.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Императрица

Прекрасная женская энергия окружает вас и приносит с собой позитив и радость.

Вы являетесь источником надежды и оптимизма для своих друзей и семьи.

Сегодня многое в вашей личности ярко сияет, и это открывает вам двери и облегчает поиск возможностей.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Влюбленные

Любовь — это выбор, и иногда первое решение, которое вам нужно принять, — это поделиться тем, что вы чувствуете любовь.

Будьте честны в том, что вы чувствуете. Вы глубоко заботитесь о другом человеке, и он заслуживает знать, что ваше сердце изменилось от дружбы к чему-то большему.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Иерофант

Традиции очень трудно нарушить, но бывают моменты, когда приходится быть первым, кто расстанется и начнет все заново.

Вам следует ожидать сопротивления вашим идеям и, возможно, большого подрыва. Но если вы знаете, что поступаете правильно, продолжайте.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Вам предстоит принять множество важных решений, а это требует от вас рассмотрения всех сторон проблемы, с которой вы столкнулись.

Составьте список плюсов и минусов. Оцените все свои варианты и посмотрите, что из них сработает для вас в долгосрочной перспективе и в будущем.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Маг

Вы не можете перестать пытаться, если знаете, что в конце концов получите это. Никто никогда не делал искусство или работу идеально с первого раза.

Вам нужно практиковаться и тренироваться. Методом проб и ошибок вы в конечном итоге добьетесь успеха.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Дурак

Вы молоды и полны решимости захватить мир, но наступает время, когда вам нужно подходить ко всему более сдержанно.

Вместо того чтобы бросаться в бизнес или проект без планирования, предпримите необходимые шаги, чтобы гарантировать себе успех.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Правосудие

В жизни бывают такие вещи, когда хорошо, что ситуация разрешилась таким образом, который не понравился другим, но оказался правильным для вас.

Вы не хотите быть тем человеком, который всегда старается уступить другим, а в итоге оказывается не на своей стороне.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Смерть

Новое начало на горизонте. Вам нужен этот шанс для нового старта. Не позволяйте себе стать ленивым или апатичным.

Подтолкните себя, если нужно. Изменения никогда не бывают легкими. Делать что-то новое страшно и трудно, но вы знаете, что это полезно для вас, так что попробуйте. Что вы теряете?

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значение: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог испугал прогнозом войны в Украине в 2024-м: наступление еще на три области.