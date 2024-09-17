Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака, сегодня мы зажаты между несколькими рикошетящими энергиями, которые могут столкнуть нас с некоторыми удивительными ограничениями.

Овен

21 марта – 19 апреля

У вас, вероятно, есть какие-то идеи о том, как бы вы хотели провести свой день и какие удовольствия вы хотели бы получить, но реальность может иметь совсем другие идеи. Трезвый Сатурн действует в вашем социальном секторе, нажимая кнопку паузы в любых захватывающих приключениях, заставляя вас следовать за группой, когда вы, возможно, предпочли бы летать в одиночку. Хотя это может быть трудно принять для вашего независимого «я», это только временно.

Телец

20 апреля-20 мая

Работа, вероятно, будет на первом месте в вашем списке приоритетов сегодня, даже если вы не тот, кто ее туда ставит. Хотя вы можете нацелиться на более приятные занятия с интригующим партнером, это не гарантия чего-либо. Руководитель или определенная ответственность могут потребовать от вас дополнительных часов, что станет помехой вашему веселью и свободе. Может потребоваться отсрочка, но, по крайней мере, у вас будет что-то, чего можно ждать.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Важно придерживаться своих убеждений, но сегодня вы можете обнаружить, что ваши убеждения и ценности противоречат мнению кого-то другого, и вам придется решить, насколько важно для вас придерживаться своих убеждений. Если вы готовы бороться и защищать свои идеалы, то больше вам сил. Однако вы также можете решить, что борьба просто не стоит того, и отступить в поисках более зеленых пастбищ. Делайте то, что проще для вас и добрее к вашему духу.

Рак

21 июня-22 июля

Хотя сегодня вы можете быть настроены на веселье и подъем, вы также можете почувствовать, что что-то или кто-то пытается испортить вам настроение. Любящая удовольствия Венера в вашем секторе наслаждения получает холодный удар от трезвого Сатурна в вашем секторе интимности, поэтому любые попытки привнести что-то захватывающее в вашу жизнь, вероятно, будут погашены быстрее, чем вам бы хотелось. Будьте терпеливы — эта тенденция временная, и хорошие вещи снова придут к вам.

Лев

23 июля – 22 августа

Обязательство или дело дома могут занять всю вашу энергию сегодня. Возможно, член семьи или сосед по комнате решит устроить драму, или, может быть, вы намереваетесь провести приятный тихий вечер дома, но это оказывается совсем не так. Может быть трудно найти перспективу, когда вы брошены в такую ​​энергию, но это поможет осознать, что вы не единственный, у кого есть мнение в данный момент, и все просто пытаются быть услышанными.

Дева

23 августа – 22 сентября

Обычно вы можете сравнительно легко справляться с жизнью, управляя людьми и ситуациями с помощью стойкого и вежливого взгляда. Однако сегодня, как бы вы ни старались сгладить ситуацию, люди могут просто не плыть в вашем направлении, и вы можете в итоге накричать на кого-то в процессе. Постарайтесь не выходить из себя, даже если кто-то выходит из себя из-за вас. Два зла не составляют одно добро, как бы вы ни думали, что можете его оправдать.

Весы

23 сентября – 22 октября

Горькая правда в том, что веселье часто стоит денег. Сегодня вам, возможно, придется пересмотреть свой бюджет, особенно в отношении того, на что вы обычно любите тратить деньги. Возможно, ваши маникюры или массажи обходятся вам дороже, чем вы можете себе позволить, или, может быть, вам нужно начать более серьезно относиться к тому, как вы экономите. Реализуйте сегодня план, направленный на то, чтобы сбалансировать свои расходы между вещами, которые вам нужны, и вещами, которые вы хотите.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Даже если вы чувствуете, что в последнее время вы плывете на волне, сегодня может быть один или два момента, которые выбьют вас из колеи. Кармический Сатурн сложным образом взаимодействует с Венерой, которая в настоящее время находится в вашем знаке, поэтому ее обычные дары и щедрость будут приглушены в течение дня. Увеселительный круиз вернется достаточно скоро, но смиритесь с тем, что сейчас вы в открытом море, и используйте это время для отдыха.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Ваши мечты могут унести вас в разные места, и совершенно нормально время от времени отдаваться полетам фантазии. Однако сегодня нереалистичные видения могут завести вас на довольно сложную территорию, поэтому будьте осторожны, надевая розовые очки. Пока вы думаете, что находитесь в какой-то волшебной стране чудес, мир будет двигаться дальше без вас, и люди не будут в восторге от того, что вы решили отсидеться в стороне. Сделайте все возможное, чтобы быть ответственным перед собой и перед другими.

Козерог

22 декабря – 19 января

Это тот день, который может принести одно ограничение за другим в вашу жизнь, заставляя вас чувствовать себя пинбольным шариком, отскакивающим от всего на виду. Будет трудно игнорировать всю работу и обязанности, которые вас ждут, потому что чем больше вы пытаетесь их избегать, тем громче они будут звать вас по имени. Ваш самый умный ход — засучить рукава и приступить к работе — завтра вы сможете вернуться к веселью без каких-либо препятствий на вашем пути.

Водолей

20 января – 18 февраля

Постарайтесь не споткнуться сегодня, потому что будет легче, чем обычно, сунуть нос в рот или сделать неловкий ход, когда вы пытаетесь произвести на кого-то впечатление. Тяжеловесный Сатурн в вашем секторе самовыражения столкнется с Венерой в вашем секторе общественного имиджа, поэтому ваш обычный подход вряд ли окупится, как обычно. Воздержитесь от проведения важных презентаций или выступлений в течение нескольких дней, потому что вас лучше примут под более мягким небом.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня может показаться, что между вами и остальным миром стоит стеклянная стена — как будто бы вы ни пытались сблизиться с людьми, вас все равно что-то разделяет. Вместо того чтобы позволить этому угнетать вас или заставлять вас чувствовать себя изолированным, постарайтесь целенаправленно заниматься своими делами сегодня, уделяя время себе и только себе. Делать что-то, что расширяет ваш кругозор, может быть особенно обогащающим, например, немного приобщаться к культуре или узнавать что-то новое в свободное время.

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