Гороскоп на 18 сентября, используйте это время, чтобы ценить любые маленькие благословения от Вселенной.

Астрологи составили детальный прогноз на 18 сентября:

Овен

21 марта – 19 апреля

Друзья и общие знакомые, скорее всего, станут ключом к вашему успеху сегодня, поэтому прощупайте почву за пределами вашего ближайшего круга, чтобы узнать, что происходит в мире. Кто-то может знать о возможности или событии, которое упоминается повсюду в вашем имени, но вы не услышите об этом, если не спросите. Связь важна для всех, и прямо сейчас эта тема подчеркивается специально для вас, что делает особенно важным обратиться к вам. Результаты того стоят!

Телец

20 апреля-20 мая

Кто-то, кто действует как привратник, может решить разрешить вам новый доступ сегодня, дав вам ключ к чему-то особенному, что вы надеялись узнать более полно уже некоторое время. Постарайтесь не выглядеть слишком нетерпеливым, когда вас впустят внутрь, но как только вы окажетесь там, у вас будет космическое разрешение посмотреть, как далеко вы сможете зайти. Возможность общения может представиться вечером, так что усердно работайте в течение дня, но затем расслабьтесь! Вы это заслужили.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Особая искра в воздухе побуждает вас сломать барьеры, которые вы обычно возводите вокруг себя, отряхнуться и искать более широкие горизонты. Чем менее знакомой кажется территория, тем более многообещающими будут награды, поэтому выйдите из зоны комфорта, хотя бы на некоторое время — это может сотворить чудеса с вашим духом. Шанс удивить людей на профессиональном уровне может также появиться до наступления темноты, поэтому хорошей идеей будет поддерживать видимость.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня вас может окутать ощущение кокона, помогая вам трансформироваться в нечто еще более сильное и прекрасное, чем вы были раньше. В вашем направлении движется мощная энергия, которая может заставить вас захотеть держаться подальше от внимания и проводить время за закрытыми дверями, возможно, в одиночестве или с кем-то особенным. Держите свои крылья надежно сложенными вокруг себя в течение дня, чтобы защитить свое внутреннее «я» от посторонних глаз. Затем вы можете провести вечер, чтобы свободно летать под мечтательной Луной.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня перед вами может быть передан контракт или предложение, и было бы разумно провести тщательную проверку, прежде чем выносить какое-либо суждение. Возможно, это что-то, что выглядит отлично на бумаге, но в теории будет больше работы, чем вы думаете. С другой стороны, может показаться, что это не по вашей части, но оказывается именно так. Было бы легко принять быстрое решение, но если вы легкомысленны, то оно может оказаться неправильным.

Дева

23 августа – 22 сентября

Ваш список поручений может показаться беспорядочным, или ваше рабочее место может больше походить на зоопарк, чем на любую продуктивную среду сегодня. Вы можете позволить этому помешать вам и сделать все хлопотным, или вы можете просто принять решение следовать дикой природе и быть чем-то вроде животного — хотя и с удовольствием занимающимся своей работой. Не беспокойтесь о том, что делают другие люди! Вы делаете себя, и, возможно, вы сможете немного развлечься по пути.

Весы

23 сентября – 22 октября

Жизнь время от времени приносит вам что-то действительно прекрасное, и эти моменты становятся еще прекраснее, если вам не нужно работать ради них. Сегодня может быть день, когда что-то прекрасное прибудет к вам на порог или в ваш почтовый ящик. Даже если это не самое большое событие в мире, иногда именно самые крошечные моменты оказывают наибольшее влияние на нашу жизнь. Не смотрите дареному коню в зубы!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Кто-то, кто является частью вашей повседневной жизни, может чувствовать себя принятым как должное в данный момент — даже если он ничего об этом не говорит. Как вы показываете своим близким, что они важны для вас? Поставьте себе цель сегодня оглянуться вокруг своей жизни и изучить тех, кто в ней есть, и то, как вы показываете им, что вы заботитесь о них. Обязательно дайте людям знать, что вы их цените, каким бы способом вы ни выбрали. Важна мысль.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня жизнь может показаться чередой событий, так что если вы надеялись на немного покоя, вы можете быть разочарованы. Ваш общественный сектор активизируется, так что, скорее всего, многое происходит, так как люди жужжат вокруг вас, как комары. Вы можете не нырять с головой, но окуните палец ноги в социальный пруд и посмотрите, что происходит! Это может быть немного безобидного веселья, но это также может быть большой тратой времени. Попробуйте и оцените соответствующим образом.

Козерог

22 декабря – 19 января

Что-то большое и блестящее может сейчас привлечь ваше внимание, и желание открыть кошелек и безрассудно выбросить туда деньги, вероятно, очень сильное. Честно говоря, в этом нет ничего плохого, если вы в финансовом положении, чтобы сделать это, и то, что вы покупаете, того стоит. Тем не менее, ваше суждение может быть не таким, как обычно, поэтому старайтесь избегать принятия поспешных решений, когда дело касается любых крупных покупок. Убедитесь, что вы действительно этого хотите, прежде чем совершать их.

Водолей

20 января – 18 февраля

Интенсивная энергия может подтолкнуть вас к краю сегодня, Водолей. Вы, возможно, не тот человек, который выставляет себя напоказ без необходимости, но сейчас ситуации могут подкрадываться к вам незаметно, требуя вашего внимания! Постарайтесь не откусывать больше, чем вы можете прожевать. Это не значит, что вы не сможете справиться с вещами, просто рекомендую вам быть готовыми на эмоциональном уровне. Сначала позаботьтесь о себе — вы можете беспокоиться о других вещах завтра или даже послезавтра.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня мир может показаться переходящим из фантазии в реальность и обратно в мгновение ока, что может заставить вас почувствовать себя немного не в своей тарелке. Будьте готовы к тому, что все будет казаться таким же неопределенным, как мираж в течение дня. Хорошая новость в том, что к вечеру вы начнете чувствовать себя более приземленным и похожим на себя прежнего. Сейчас лучше всего дождаться ясного неба, прежде чем начинать какие-либо крупные проекты.

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