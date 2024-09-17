Лунное затмение в Рыбах на этой неделе заставит вас замедлиться, астрологи рассказали, как подготовиться и чего от него ждать.

Коридор затмений в сентябре начался, лунное затмение произойдет во вторник вечером, 17 сентября 2024 года, в 22:35 по восточному поясному времени.

Луна будет полной в течение примерно трех дней, с вечера понедельника по утро четверга.

Это будет частичное лунное затмение. Луна начнет входить в частичную тень Земли в 8:41 вечера по восточному поясному времени. Небольшое затмение Луны будет трудно заметить, пока верхний край Луны не начнет входить в полную тень в 10:13 вечера.

Пик затмения придется на 10:44 вечера, когда только верхние 8 процентов Луны будут в полной тени. Луна закончит выходить из полной тени в 11:16 вечера, а из частичной тени — в среду утром в 12:47 утра.

Коридор затмений в сентябре 2024 года и что следует знать об этом лунном затмении в Рыбах?

Это конкретное лунное затмение приходится на ось Дева-Рыбы, подчеркивая связь между практичностью и духовностью. Структура и хаос. Контроль и сдача.

Дева призывает нас сосредоточиться на деталях, организовать и усовершенствовать нашу рутину, в то время как Рыбы напоминают нам о важности сострадания, интуиции и алхимической текучести.

Баланс между этими двумя энергиями призывает нас установить структуру, не теряя связи с более широкой картиной. Как мы можем уважать наши повседневные обязанности, одновременно позволяя себе мечтать и чувствовать.

По сути, и Дева, и Рыбы являются целителями, поэтому это предстоящее лунное затмение прольет яркий свет на то, что означает для вас истинное, подлинное благополучие.

Что я могу сделать, чтобы подготовиться коридору затмений в сентябре 2024 года?

Ничего. Абсолютно ничего не делайте. Когда наступает сезон затмений, просто подними руки и позволь вселенной делать свое дело. Некоторые из вас, могут поддаться искушению установить намерения под этим небом, но это крайне не рекомендуется.

Энергия затмения слишком непредсказуема, слишком изменчива и слишком неустойчива для магических творений — манифестации часто искажаются или (что еще хуже) дают обратный эффект в это время, так что лучше просто затаиться и позволить фишкам упасть, когда они могут. И вместо того, чтобы пытаться расставить вещи, которые явно не подходят, используйте этот период, чтобы остановиться и поразмыслить.

Лунное затмение знаменует собой важные поворотные моменты, и поскольку это лунное затмение в Рыбах начинает совершенно новую серию, это прекрасное время, чтобы провести инвентаризацию того, что происходит в вашей жизни прямо сейчас.

Довольны ли вы своими текущими обстоятельствами? Что работает? Что нет? Наблюдайте, что выделяется в этот момент, потому что — даже если это кажется неприятным — верьте, что это затмение показывает вам именно то, что вам нужно увидеть.

Главное — оставаться открытым, восприимчивым и адаптивным. К тому времени, как эта серия завершится в 2027 году, вы оглянетесь назад и поймете, как далеко вы продвинулись.

Источник: thecut.

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