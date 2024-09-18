Согласно астрологии, ваш знак зодиака также влияет на вашу личную жизнь, карьеру и весь жизненный путь!

Каждый знак связан с определенным набором черт личности и характеристик, которые зависят от положения Солнца, Луны и планет во время рождения человека, узнайте, какие знаки Зодиака подходят друг другу.

Какие знаки зодиака подходят друг другу?

В астрологии совместимость двух людей определяется положением их солнца, луны и восходящих знаков в их натальных картах.

1. Овен

Если вы родились в период с 21 марта по 19 апреля, то вы относитесь к первому знаку зодиака — Овну.

Овен — огненный знак зодиака, и люди, относящиеся к этому знаку, считаются страстными, энергичными и уверенными в себе.

Хотите узнать, кто ваша идеальная пара? Согласно астрологии, Овен и Лев — оба огненные знаки, которые хорошо подходят друг другу, поскольку у них много общих черт, таких как любовь к приключениям, азарт и риск.

Еще одной подходящей парой для Овна является Стрелец, поскольку оба этих знака зодиака склонны к приключениям и любят исследовать что-то новое.

Говорят также, что Овны и Близнецы оба энергичны и любят общаться, что может сделать их отношения очень веселыми и захватывающими!

2. Телец

Для тех, чей день рождения приходится на период с 20 апреля по 20 мая, знак зодиака — земной Телец.

Будучи вторым знаком зодиака, Тельцы умны, амбициозны и заслуживают доверия.

Когда дело доходит до поиска второй половинки, Телец, как говорят, наиболее совместим с Девой, еще одним земным знаком, поскольку их объединяет практичный подход к жизни.

Козерог — еще один земной знак, который, как говорят, хорошо подходит Тельцам, поскольку они разделяют любовь к стабильности и безопасности.

Согласно совместимости знаков зодиака, водные знаки Рак и Рыбы также хорошо подходят Тельцам!

3. Близнецы

Если вы родились с 21 мая по 20 июня, то ваш знак зодиака — Близнецы.

Близнецы — воздушный знак, известный своей разносторонностью, коммуникабельностью и интеллектом.

Согласно астрологии, Близнецы и Водолей отлично подходят друг другу, поскольку оба являются воздушными знаками, а это значит, что у них много общих черт, таких как любовь к интеллектуальным беседам, независимость и свобода.

Какие еще знаки зодиака подходят Близнецам? Астрология говорит, что Весы обладают теми же качествами и любят общение, искусство и культуру.

Близнецы также наиболее совместимы с Овном, несмотря на то, что они огненный знак, они известны своей энергией, страстью и энтузиазмом!

4. Рак

Те, кто родился в период с 21 июня по 22 июля, попадают под водный знак Рака, который ассоциируется с эмоциональными, чувствительными и заботливыми чертами характера.

Согласно астрологии, Рак находится в финальной стадии со Скорпионом, поскольку оба являются водными знаками, а это значит, что они эмоциональны и чувствительны.

Рыбы — еще один водный знак, который считается совместимым из-за того, что им присущи такие черты, как чувствительность и интуиция.

Говорят, что Ракам отлично подходит земной знак зодиака Телец, поскольку люди под этим знаком зодиака могут обеспечить Раку стабильность и безопасность, которые ему необходимы в отношениях.

5. Лев

Если ваш день рождения приходится на период с 23 июля по 22 августа, то да, вы угадали, вы Лев!

Пятый астрологический знак зодиака, Лев, — огненный знак, известный своей уверенностью, щедростью и любовью к всеобщему вниманию.

Если вы Лев и хотите узнать совместимость знаков зодиака в отношениях, не волнуйтесь, мы вам поможем.

Среди знаков Зодиака, которые подходят друг другу, говорят, что Овен и Лев — отличная пара, поскольку они оба огненные знаки и разделяют любовь к приключениям, азарту и страсти.

Другой огненный знак, Стрелец, может быть хорош для отношений со Львом, поскольку их объединяет любовь к путешествиям, исследованиям и обучению.

У Льва также могут быть прекрасные отношения с воздушным знаком. Близнецы — это воздушный знак, поскольку они известны своей общительностью, любопытством и коммуникабельностью!

6. Дева

Ваш знак зодиака — Дева, если ваш день рождения приходится на период с 23 августа по 22 сентября.

Девы, земной знак, управляемый Меркурием, известны своим аналитическим и практичным складом ума.

Хотя ваш знак зодиака не обязательно повлияет на успех отношений, считается, что Дева хорошо подходит Тельцу, поскольку оба являются земными знаками, а это значит, что им присуще общее чувство практичности и приземленности.

Как и Дева, Козерог — земной знак, и их объединяет схожая трудовая этика, практичность и внимание к деталям, что делает их идеальной парой в плане отношений.

Несмотря на то, что Рак — водный знак, а Дева — земной, их объединяет стремление к стабильности и безопасности, а это значит, что эти два знака зодиака могут хорошо дополнять друг друга!

7. Весы

Весы — знак зодиака, родившийся в период с 23 сентября по 22 октября.

Если вам, Весам, не очень везло в прошлых отношениях, то это может быть связано с тем, что вы встречались не с теми знаками зодиака.

Согласно астрологической теории, Весы, как правило, хорошо работают с Близнецами, поскольку оба знака являются воздушными и обладают такими чертами, как общительность и общительность.

Водолей — воздушный знак, который подходит Весам, поскольку оба знака ценят независимость и свободу в отношениях, при этом ценя уникальные качества друг друга.

Отношения между Весами и Стрельцом также будут хорошими, поскольку этот огненный знак способен привнести волнение и приключения в жизнь Весов!

8. Скорпион

Следующим в нашем руководстве по совместимости знаков зодиака является Скорпион.

Людей, родившихся под знаком Скорпиона (23 октября — 21 ноября), часто характеризуют как страстных, пылких и эмоциональных.

Для тех, кто хочет, чтобы Купидон помог вам подобрать человека, соответствующего вашему знаку зодиака, астрология говорит, что Скорпион и Рак — отличная пара, поскольку оба ценят преданность и глубокие связи.

Рыбы — еще один водный знак, который может быть очень совместим со Скорпионом, поскольку оба знака творческие, интуитивные и ценят эмоциональную глубину.

Скорпионы также, как правило, совместимы с Девами в отношениях, несмотря на то, что они являются земным знаком, эти два знака зодиака хорошо дополняют друг друга.

9. Стрелец

Вы родились в период с 22 ноября по 21 декабря? Давайте найдем вашу вторую половинку…

Считается, что Стрелец хорошо подходит Овну, поскольку оба являются огненными знаками, которым свойствен страстный и авантюрный дух, или, по крайней мере, так говорит астрология!

Лев — еще один знак зодиака, который хорошо совместим со Стрельцом, поскольку эти два знака разделяют любовь к приключениям и стремление к острым ощущениям.

Стрелец и Водолей астрологически совместимы, поскольку их объединяет любовь к свободе и независимости, что может сделать их хорошей любовной парой!

10. Козерог

Ваш день рождения приходится на период с 22 декабря по 19 января? Вы находитесь в поисках любовного союза своей мечты?

Что касается совместимости в любви, Козероги, как правило, хорошо ладят с другими земными знаками, такими как Телец, благодаря общей практичной натуре, а также стремлению к стабильности и безопасности.

Еще один земной знак — Дева и Козерог — оба аналитичны и внимательны к деталям, что может сделать их отличными партнерами.

Несмотря на то, что у Стрельца и Козерога очень разные характеры, они могут многому научиться друг у друга и считаются совместимыми знаками зодиака!

11. Водолей

Если вы родились в период с 20 января по 18 февраля, то барабанная дробь, пожалуйста… вы — Водолей.

Хотите найти любовь всей своей жизни? Мы расскажем вам о совместимости по знаку зодиака!

Водолеи, как правило, хорошо ладят с другими воздушными знаками, такими как Близнецы, поскольку их объединяет любовь к знаниям, свободе и независимости.

Весы также разделяют любовь Водолея к справедливости, равенству и общению, что делает эти два знака зодиака совместимыми.

Кроме того, Овен и Водолей разделяют любовь к приключениям и свободе, что может сделать их союзом, созданным на небесах!

12. Рыбы

Наконец, в нашем посте о совместимости знаков зодиака представлено последнее созвездие зодиака — Рыбы.

Рыбы — чувствительный и эмоциональный водный знак, чей день рождения приходится на период с 19 февраля по 20 марта.

Если вы хотите построить полноценные отношения, идеальным вариантом станет пара с представителем водной стихии, например, Раком, поскольку их связывает глубокая эмоциональная связь, а также схожий подход к любви и отношениям.

Еще один водный знак, Скорпион, страстный и интенсивный, что может хорошо сочетаться с Рыбами.

Несмотря на то, что Козерог является земным знаком, его практичная натура дополняет мечтательную и творческую сторону Рыб, что также идеально сочетается с ними!

Источник: urbanstudentlife.

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