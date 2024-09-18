Приготовление такого хлеба занимает больше времени, однако вкус и особая мягкость того стоит.

Хлеб будет очень мягким внутри, но с аккуратной корочкой снаружи, что придаст ему аппетитный вид.

Чтобы сделать паляницу дома, нужно будет запастись терпением, замешивая тесто, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

500 г муки

340 мл воды комнатной температуры

1/4 ч.л. сухих дрожжей

8 г соли

Приготовление:

В воде комнатной температуры растворите дрожжи и соль. Смешайте с просеянной мукой и тщательно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто на 12 часов при комнатной температуре.

Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и скрутите его в рулет, защипывая края (оно может липнуть — это нормально).

Повторите процедуру несколько раз, чтобы края теста были защипнуты, а верх стал гладким. Переложите тесто в миску, застеленную полотенцем и присыпанную мукой. Оставьте для подъема на 1-2 часа.

Разогрейте духовку вместе с противнем до 230-250 °C. На дно духовки поставьте форму с кипятком, чтобы создать пар и получить хрустящую корочку.

Переверните тесто на пергамент, сделайте несколько надрезов и аккуратно перенесите его на раскалённый противень. Выпекайте на среднем уровне 30 минут с водой, затем уберите воду и пеките ещё 5-7 минут.

Если выпекаете в гусятнице: разогрейте её вместе с духовкой. Перенесите тесто на пергамент в гусятницу, добавьте пару кубиков льда для пара, закройте крышкой и выпекайте 30 минут. Затем снимите крышку и выпекайте ещё 10 минут без неё.

Дайте хлебу полностью остыть перед нарезкой.

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