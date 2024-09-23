Уменьшение призывного возраста к 25 годам уже усилило армию, а окончательную оценку необходимости таких изменений можно сделать только после анализа Генштаба.

Решение о возможном снижении призывного возраста до 20 лет имеет как военную, так и политическую составляющую, однако оно достаточно рискованно.

Об этом народный депутат Сергей Рахманин, член Комитета по национальной безопасности рассказал в интервью Украинской правде.

По словам Рахманина, члены комитета обращались в Генеральный штаб с предложением уменьшить минимальный призывной возраст с 25 до 20 лет, однако Генштаб пока не усматривает в этом неотложной потребности.

Нардеп отметил, что уменьшение призывного возраста к 25 годам уже усилило армию, а окончательную оценку необходимости таких изменений можно будет сделать только после анализа, который Генштаб проведет в конце сентября.

Рахманин акцентировал внимание на военной важности таких решений, ведь молодежь способна выполнять боевые задачи эффективнее старших военнослужащих. Политический аспект также важен — это решение должно быть утверждено президентом как верховным главнокомандующим.

Он также обратил внимание на демографические реалии в Украине, отметив, что уменьшение мобилизационного возраста до 20 лет может быть рискованным из-за малой прослойки молодежи в стране. "Нельзя игнорировать этот риск, даже в условиях, когда Украина сталкивается с серьезными угрозами", - резюмировал нардеп.

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