Евросоюз готов поддержать тех, кто хочет вернуться в Украину, и планирует обсудить с украинскими властями, как это сделать наилучшим образом.

Мужчины призывного возраста из Украины не будут насильно выселяться с территории Европейского Союза.

Это подтвердила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон в интервью Радио Свобода.

Она подчеркнула, что ЕС не будет применять дискриминационный подход к украинским беженцам, основанный на их полу, возрасте или военной призывной годности.

Йоганссон отметила, что Евросоюз готов поддержать тех, кто хочет вернуться в Украину, и планирует обсудить с украинскими властями, как это сделать наилучшим образом. "Мы никого не будем выселять из ЕС", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о возможной помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста из-за границы.

Сейчас в ЕС находится 4,5 миллиона украинцев, на которые распространяется директива о временной защите, и эта цифра постепенно растет. "Прирост составляет примерно 10 тысяч в неделю, и мы также наблюдаем, как люди возвращаются. Хотя это не резкий рост, но тенденция очевидна", – добавила Йоганссон.

Ранее Politeka также писала о том, что работники военкоматов, по мнению военного на псевдо "Питбуль", должны сами отправиться на фронт, а не отправлять туда случайных, немотивированных мужчин.

"Питбуль" также предлагает отправлять на поле боя полицейских, поскольку, по его мнению, их слишком много для обеспечения порядка на улицах, и у них уже есть боевой опыт.

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