В Украине во время военного положения военнообязанные могут получить штрафы за уклонение от службы, которые колеблются от 17 000 до 25 000 гривен (для юридических лиц - от 34 000 до 59 500 гривен), но есть возможности для их успешного обжалования.
Юрист Дмитрий Франчук указывает несколько оснований для обжалования.
Основания для обжалования штрафа
-
Несоблюдение процедуры:
- Неверное сообщение: повестка не была вручена или вручена с нарушением сроков.
- Ошибки в документе: в штрафе не указаны причины наложения или порядок обжалования.
- Неправомерное проведение заседания: комиссия не имела полномочий или нарушила порядок.
-
Отсутствие оснований для штрафа:
- Лицо не подлежит учету: есть законные основания для увольнения (возраст, здоровье, семейные обстоятельства), которые не были учтены.
- Уважительные причины неявки: наличие документов, подтверждающих объективные причины.
- Ошибки в документах: неверная информация, послужившая основанием для штрафа.
-
Ненадлежащие действия ТЦК и СП:
- Шантаж и угрозы: давление работников.
- Дискриминация: наложение штрафа на основе расы, религии или политических взглядов.
- Незаконное изъятие документов: без оснований.
Процедура обжалования
Обжаловать штраф можно в течение 30 дней. Для этого нужно подать заявление, в котором указать:
- Персональные данные
- Реквизиты штрафа.
- Аргумент против штрафа.
- Доказательства (при наличии).
Заявление можно подать лично, по почте или по электронной почте. ТЦК и СП обязаны рассмотреть ее в течение 10 дней и, в случае признания обоснованной, отменить штраф.
Обжалование в суде
Франчук отмечает, что уже есть прецеденты отмены штрафов в судах. Например, Верховинский районный суд 11 июня 2024 отменил штраф за неявку в военкомат, поскольку ТЦК не предоставило достаточных доказательств. Аналогично, Киевский районный суд 20 мая 2024 отменил штраф за ненадлежащее информирование об изменении места жительства.
Последние новости Украины:
Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.
Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.