В Украине во время военного положения военнообязанные могут получить штрафы за уклонение от службы, которые колеблются от 17 000 до 25 000 гривен (для юридических лиц - от 34 000 до 59 500 гривен), но есть возможности для их успешного обжалования.

Юрист Дмитрий Франчук указывает несколько оснований для обжалования.

Основания для обжалования штрафа

Несоблюдение процедуры: Неверное сообщение: повестка не была вручена или вручена с нарушением сроков.

Ошибки в документе: в штрафе не указаны причины наложения или порядок обжалования.

Неправомерное проведение заседания: комиссия не имела полномочий или нарушила порядок. Отсутствие оснований для штрафа: Лицо не подлежит учету: есть законные основания для увольнения (возраст, здоровье, семейные обстоятельства), которые не были учтены.

Уважительные причины неявки: наличие документов, подтверждающих объективные причины.

Ошибки в документах: неверная информация, послужившая основанием для штрафа. Ненадлежащие действия ТЦК и СП: Шантаж и угрозы: давление работников.

Дискриминация: наложение штрафа на основе расы, религии или политических взглядов.

Незаконное изъятие документов: без оснований.

Процедура обжалования

Обжаловать штраф можно в течение 30 дней. Для этого нужно подать заявление, в котором указать:

Персональные данные

Реквизиты штрафа.

Аргумент против штрафа.

Доказательства (при наличии).

Заявление можно подать лично, по почте или по электронной почте. ТЦК и СП обязаны рассмотреть ее в течение 10 дней и, в случае признания обоснованной, отменить штраф.

Обжалование в суде

Франчук отмечает, что уже есть прецеденты отмены штрафов в судах. Например, Верховинский районный суд 11 июня 2024 отменил штраф за неявку в военкомат, поскольку ТЦК не предоставило достаточных доказательств. Аналогично, Киевский районный суд 20 мая 2024 отменил штраф за ненадлежащее информирование об изменении места жительства.

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