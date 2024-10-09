Когда лето заканчивается, а зима не за горами, осень становится критическим моментом по уходу за газоном.

Многие ошибочно полагают, что весна – это единственное время для ухода, но без должного внимания осенью здоровье вашего ландшафта может оказаться под угрозой.

Как ухаживать за газоном осенью?

Шаг первый – обрезка растений. Не торопитесь с обрезкой, пока растения еще цветут. Ждите, пока цветение закончится. Это позволит избежать стресса для растений и подготовит их к зимовке.

Шаг второй – подкормка почвы. Несмотря на то, что осенью растения не нуждаются в удобрениях, подкормка важна. Фосфатные и калийные удобрения следует вносить с августа по ноябрь. Азотные удобрения используют до конца октября. Эти питательные вещества помогут растениям подготовиться к зимним холодам.

Шаг третий – высадка растений. Осень с дождями – идеальное время для посадки деревьев и кустов. Влага поможет им укорениться, что повысит шансы на выживание зимой. Выбирайте дни с хорошей погодой для посадки.

Шаг четвертый – полив. Не прекращайте поливать, даже если листья уже опали. Молодые растения нуждаются в регулярном увлажнении, особенно в течение первых нескольких недель после посадки.

Шаг пятый – скашивание газона. Скашивать траву рекомендуется даже осенью, но не более чем на 2,5 см за раз. Это поможет избежать чрезмерного роста и обеспечит здоровый вид газона.

Шаг шестой – уборка скошенных растений. Скошенную траву лучше убрать, чтобы предотвратить появление коричневых пятен. Высушите его в сухом месте, а не оставляйте на газоне.

Шаг седьмой – мульчирование. Ранняя осень – лучшее время для мульчирования. Выбирайте измельченную мульчу из лиственных пород деревьев. Избегайте сосновой коры, которая может размыться.

Шаг восьмой – уборка листьев. Не оставляйте опавшие листья, ведь они могут мешать росту новых растений. Регулярно сгребайте листья и поддерживайте порядок на участке.

Шаг девятый – подготовка к весне. Не ждите весны для подготовки цветочных грядок. Осенью рыхлите землю на выбранных участках.

Шаг десятый – разрешение полива. Снижение температуры требует корректировки режима полива. Поливайте газон по утрам, чтобы избежать грибковых проблем.

Следуя этим советам, вы сможете обеспечить своему газону надлежащий уход и подготовить его к зимовке.

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