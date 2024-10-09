Листья грецкого ореха – это не просто ненужные отходы, а настоящее сокровище для садоводов, которые знают, как его использовать.

Содержащийся в листьях юглон действительно может мешать росту других растений. Однако, после опадания листьев осенью его концентрация снижается. Листья, собранные в этот период, богаты органическими веществами и питательными элементами, которые могут значительно улучшить состояние почвы.

Способы использования листьев грецкого ореха в саду:

Компостирование: один из наиболее распространенных методов – добавление листьев в компостную кучу. Смешивайте его с азотными удобрениями и перегноем, увлажняйте слои и накрывайте пленкой. Весной переверните компост для равномерного созревания. Готовый компост станет отличной подкормкой для растений осенью следующего года.

Мульчирование: листья грецкого ореха идеально подходят для мульчирования. Используйте его для защиты кустов, луковых цветов, плодовых деревьев и даже лука и чеснока. Мульча помогает сохранять влагу в почве, предотвращает вымывание питательных веществ и обладает антисептическими свойствами благодаря юглону.

Зола: сжигание листьев является еще одним эффективным способом уменьшения юглона. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения для снижения кислотности почвы. Она богата микроэлементами, подходит для большинства растений, но не рекомендуется для нейтральных почв.

Листья грецкого ореха не только повышают плодородие почвы, но и защищают растения от вредителей и болезней благодаря своим природным антисептическим свойствам.

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