Православные украинцы 10 ноября отмечают Церковный праздник, день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы.

Церковный праздник 10 ноября – день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы, она считается покровительницей вышивальщиц.

Родилась великомученица Параскева в городе Икония в состоятельной семье, соблюдавшей христианские законы.

Параскева служила Господу, молилась и помогала нуждающимся.

Украинский народ с особым уважением относился к Параскеве Пятницы, иконами украшали дома, в честь святой строили храмы.

Считается, что молитва перед образом Параскевы помогает сотворить счастье и мир в семье.

В прежние времена 10 ноября украшали икону святой разными травами, потому что верили, что в этот день станут целебными.

Что нельзя делать в Церковный праздник 10 ноября в день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы

В 10 ноября категорически запрещено мыть дома пол, нарушение запрета повлечет за собой неудачи в жизни.

Громко смеяться и отмечать праздник также нельзя – до слез в будущем.

Женщинам 10 ноября нельзя тяжело работать, а также нельзя голову мыть и чесаться, категорически нельзя петь и смеяться.

10 ноября считается несчастливым для работы в огороде, для начала нового дела.

Опасаются в Церковный праздник 10 ноября что-то отдавать или давать взаймы, чтобы «не отдать счастье».

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