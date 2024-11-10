Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 11 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет гороскоп Таро на одну карту в четверг для вашего знака зодиака? Читайте дальше.
Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 11 ноября.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая
Тебя обожгло, и теперь тебе больно. Ты не совсем готов снова любить, но не говори, что это навсегда.
Сейчас вам нужно время, и если вы займетесь исцелением, то вскоре обнаружите, что ваше сердце снова готово открыться.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Сила
Любовь — это все, что вам нужно, но иногда вам просто хочется, чтобы кто-то обнял вас и сказал, что все будет хорошо.
Не всегда хочется быть крутым. Бывают моменты, когда твоему сердцу тоже нужна небольшая защита.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Колесница
Очень тяжело находиться в отношениях, которые, по-вашему, не складываются.
Какая-то часть вас хочет подождать и посмотреть, улучшится ли ситуация, но поскольку конца этому не видно, вы можете не почувствовать, что это хорошее вложение вашего времени и энергии.
Ваше сердце может тянуть вас в одном направлении, а разум — в другом.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая
Нет ничего приятнее, чем сделать сюрприз любимому человеку на праздники.
Вам будет очень трудно сохранить свои планы в тайне. Вам придется потрудиться, чтобы не позволить своим планам быть раскрытыми. Так что стоит сдерживаться, пока не наступит этот важный день.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая
Иногда ваше сердце поведет вас в сторону, по которой вам не следует идти. Поэтому, когда ваша интуиция говорит вам, что вам нужно повернуть назад в другую сторону, прислушайтесь к ней.
Вы не захотите потом жалеть, что не воспользовались этим временем, хотя могли бы это сделать.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая
Ваш партнер может быть настолько упрямым и решительным, что вам будет трудно вести разговор об изменениях, которые вам нужны или которые вы хотите сделать. Вы ждали, чтобы узнать его мнение.
Однако ограничьте это занятие по времени, чтобы у вас была возможность сосредоточиться и на себе.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Луна
Грустно, когда понимаешь, что на самом деле ты не знал человека так, как думал.
Они притворялись тем, кем они не были, и теперь вы здесь и удивляетесь, как это вообще произошло. Это не ваша вина, но учитесь на этом опыте. Это сделает вас сильнее.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая
Когда отношения настолько нестабильны и нестабильны, они также сбивают с толку все остальные сферы вашей жизни. Вам понадобится время, чтобы снова сориентироваться.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая
Всегда кажется, что что-то происходит, не так ли, Стрелец? Сегодня вы можете задаться вопросом, что, черт возьми, происходит в мире и почему все идет не так, как должно быть.
Тебе нужно сделать глубокий исцеляющий вдох, Стрелец. Даже если день немного не в порядке, все станет намного лучше в самое ближайшее время.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая
Вы действительно готовы стереть все с чистого листа и начать все заново. Постарайтесь не думать слишком много о жизни, которую вы оставляете позади. Пусть это прощание станет началом чего-то удивительного и нового для вас.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Королева Пентаклей
Ваше сердце в правильном месте. Вы носили его на рукаве, и поэтому, когда кто-то отвергает чувства, которые вы так открыто выражали, это может глубоко ранить. Его желание не быть с вами не является отражением вашей красоты, это просто означает, что вы еще не встретили подходящего человека.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Солнце
Вас ждут великие дела, поэтому постарайтесь сохранять оптимизм.
Время от времени вы можете чувствовать себя подавленным, но все это поможет вам стать более сильным, выносливым и удивительным человеком.
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