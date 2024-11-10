Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 11 ноября, Ангельская энергия течет ко всем нам.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 11 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп Таро на одну карту в четверг для вашего знака зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 11 ноября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Тебя обожгло, и теперь тебе больно. Ты не совсем готов снова любить, но не говори, что это навсегда.

Сейчас вам нужно время, и если вы займетесь исцелением, то вскоре обнаружите, что ваше сердце снова готово открыться.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Сила

Любовь — это все, что вам нужно, но иногда вам просто хочется, чтобы кто-то обнял вас и сказал, что все будет хорошо.

Не всегда хочется быть крутым. Бывают моменты, когда твоему сердцу тоже нужна небольшая защита.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесница

Очень тяжело находиться в отношениях, которые, по-вашему, не складываются.

Какая-то часть вас хочет подождать и посмотреть, улучшится ли ситуация, но поскольку конца этому не видно, вы можете не почувствовать, что это хорошее вложение вашего времени и энергии.

Ваше сердце может тянуть вас в одном направлении, а разум — в другом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая

Нет ничего приятнее, чем сделать сюрприз любимому человеку на праздники.

Вам будет очень трудно сохранить свои планы в тайне. Вам придется потрудиться, чтобы не позволить своим планам быть раскрытыми. Так что стоит сдерживаться, пока не наступит этот важный день.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Иногда ваше сердце поведет вас в сторону, по которой вам не следует идти. Поэтому, когда ваша интуиция говорит вам, что вам нужно повернуть назад в другую сторону, прислушайтесь к ней.

Вы не захотите потом жалеть, что не воспользовались этим временем, хотя могли бы это сделать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Ваш партнер может быть настолько упрямым и решительным, что вам будет трудно вести разговор об изменениях, которые вам нужны или которые вы хотите сделать. Вы ждали, чтобы узнать его мнение.

Однако ограничьте это занятие по времени, чтобы у вас была возможность сосредоточиться и на себе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Луна

Грустно, когда понимаешь, что на самом деле ты не знал человека так, как думал.

Они притворялись тем, кем они не были, и теперь вы здесь и удивляетесь, как это вообще произошло. Это не ваша вина, но учитесь на этом опыте. Это сделает вас сильнее.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Когда отношения настолько нестабильны и нестабильны, они также сбивают с толку все остальные сферы вашей жизни. Вам понадобится время, чтобы снова сориентироваться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Всегда кажется, что что-то происходит, не так ли, Стрелец? Сегодня вы можете задаться вопросом, что, черт возьми, происходит в мире и почему все идет не так, как должно быть.

Тебе нужно сделать глубокий исцеляющий вдох, Стрелец. Даже если день немного не в порядке, все станет намного лучше в самое ближайшее время.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Вы действительно готовы стереть все с чистого листа и начать все заново. Постарайтесь не думать слишком много о жизни, которую вы оставляете позади. Пусть это прощание станет началом чего-то удивительного и нового для вас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Ваше сердце в правильном месте. Вы носили его на рукаве, и поэтому, когда кто-то отвергает чувства, которые вы так открыто выражали, это может глубоко ранить. Его желание не быть с вами не является отражением вашей красоты, это просто означает, что вы еще не встретили подходящего человека.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце

Вас ждут великие дела, поэтому постарайтесь сохранять оптимизм.

Время от времени вы можете чувствовать себя подавленным, но все это поможет вам стать более сильным, выносливым и удивительным человеком.

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