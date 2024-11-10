Праздник 11 ноября по церковному календарю, в этот день верующие чтят память преподобного Феодора Студита.

11 ноября также православные украинцы чтят день памяти преподобного Феодора Студита.

По новому календарю на эту дату приходится родительская поминальная суббота, 11 ноября важно сосредоточиться на молитвах и вспомнить усопших.

Нужно помолиться за усопших родственников, поставить за них свечи в церквях и пойти на кладбище.

Какой сегодня праздник по народному календарю - Федор Мороз.

Предки прозвали 11 ноября Федора Мороза, потому что по поверьям святой Федор в этот день холодит землю.

Раньше на улице обычно было холодно и мокро, на санях было сложно проехать.

11 ноября церковь по новому календарю чтит память святых мучеников Виктора и Стефаниды.

Что нельзя сегодня делать на церковный праздник 11 ноября:

В этот день нельзя свататься и играть свадьбу, раньше считалось, что молодые быстр разбегутся.

Красить губы или мыть голову также запрещено, а женщины, которые пренебрегали этими предосторожностями, рисковали заболеть.

Поднимать что-нибудь с перекрестков или дорог нельзя, также запрещено начинать новые дела, если не закончены старые.

Нельзя вести пустых разговоров, наши предки верили, что за это высшие силы накажут несчастьем.

Приметы 11 ноября:

солнце светит, но не греет - будет холодная зима.

Возле дома поселились вороны - будет беда.

В лесу случайно натолкнетесь на калину - скоро очень повезет.

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