11 ноября также православные украинцы чтят день памяти преподобного Феодора Студита.

По новому календарю на эту дату приходится родительская поминальная суббота, 11 ноября важно сосредоточиться на молитвах и вспомнить усопших.

Нужно помолиться за усопших родственников, поставить за них свечи в церквях и пойти на кладбище.

Какой сегодня праздник по народному календарю - Федор Мороз.

Предки прозвали 11 ноября Федора Мороза, потому что по поверьям святой Федор в этот день холодит землю.

Раньше на улице обычно было холодно и мокро, на санях было сложно проехать.

11 ноября церковь по новому календарю чтит память святых мучеников Виктора и Стефаниды.

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Что нельзя сегодня делать на церковный праздник 11 ноября:

В этот день нельзя свататься и играть свадьбу, раньше считалось, что молодые быстр разбегутся.

Красить губы или мыть голову также запрещено, а женщины, которые пренебрегали этими предосторожностями, рисковали заболеть.

Поднимать что-нибудь с перекрестков или дорог нельзя, также запрещено начинать новые дела, если не закончены старые.

Нельзя вести пустых разговоров, наши предки верили, что за это высшие силы накажут несчастьем.

Приметы 11 ноября:

солнце светит, но не греет - будет холодная зима.

Возле дома поселились вороны - будет беда.

В лесу случайно натолкнетесь на калину - скоро очень повезет.

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