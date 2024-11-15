Приготовьте вкусные пирожные из заварного теста, нежным кремом и ягодным мармеладом по пошаговому рецепту Лизы Глинской.

Готовим вкусные заварные пирожные с кремом, поднимающими нежное тесто, хрупкий штройзель, ягодный мармелад и сливочный крем.

Рецептом на своем канале поделилась Мастер Шеф Лиза Глинская. Чтобы хорошо приготовить заварные пирожные, нужно просто следовать пошаговой инструкции.

Приготовление штройзеля

Ингредиенты: 50 г сахара, 50 г муки, 40 г холодного масла (не менее 82% жирности).

Перемешайте сахар, муку и масло, замесите тесто и раскатайте его между двумя листами пергамента до толщины 1 мм. Положите в морозильник на 15 минут.

Приготовление заварного теста

Ингредиенты: 125 мл молока, 125 мл воды, 2 г соли, 10 г сахара, 100 г масла, 150 г муки, 250 г яиц (5 шт.).

Нагрейте молоко, воду, сахар, соль и масло до кипения. Добавьте муку и замешивайте тесто. Затем высушите его на сковороде до образования пленки на дне кастрюли. Добавьте яйца, постепенно вводя их в тесто.

Формирование и выпечка

Переложите тесто в кулинарный мешок и сформуйте из него круги на противне, оставив 3-4 см между ними. Замороженный штройзель вырежьте в форме кругов и положите на тесто. Выпекайте при температуре 190°C 15 минут, затем убавьте температуру до 160°C и печите еще 15-20 минут.

Приготовление ягодного мармелада

Ингредиенты: 200 г ягодного пюре (малина + черная смородина), 30 г сахара, 15 г кукурузного крахмала.

Перемешивайте все ингредиенты в кастрюле и нагрейте на огне, пока мармелад не загустеет. Дайте остыть и поставьте в холодильник.

Приготовление крема

Ингредиенты: 500 мл молока, 100 г желтков (5 шт.), 40 г сахара, 25 г муки, 25 г кукурузного крахмала, 80 г масла.

Нагрейте молоко. Смешайте желтки с сахаром, добавьте муку и крахмал, затем влейте часть молока. Перелейте смесь в кастрюлю с молоком и варите до загущения. Добавить масло, перемешать и охладить крем в холодильнике.

Сборка пирожных

В готовых заварных пирожных сделайте отверстия и наполните их кремом и мармеладом. Пирожные готовы!

Эти пирожные – настоящее наслаждение: хрустящая корочка, нежный крем и ароматный ягодный мармелад. Итак, попробуйте приготовить заварные пирожные и наслаждайтесь!

Читайте также:

Как быстро приготовить украинский студень: Клопотенко раскрыл идеальный рецепт

Рецепт нежной творожно-тыквенной запеканки от победительницы "Мастер Шеф": вкусно и красиво

Торт "Наполеон" с невероятно нежным кремом: рецепт от шеф-повара Клопотенко