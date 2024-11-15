Узнайте, что принесет вам гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 16 ноября.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 16 ноября доступен здесь, определенные лунные фазы часто являются периодами повышенной тревожности для некоторых людей.

Эту фиксированную энергию можно увидеть в вашем гороскопе Таро сегодня.

Так что же карты вам приготовят? Узнайте.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

В конце концов, планы людей рушатся, и они истощаются, пытаясь заставить вас чувствовать себя несчастными или виноватыми за то, что вы счастливы. Правда в том, что некоторые люди всегда найдут темное облако вместо светлого луча.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

В этот момент нерешительность может оказаться полезной. Вы не хотите спешить ввязываться в ситуацию, чтобы потом пожалеть об этом. В жизни короткая пауза может быть полезной. Она дает вам возможность обрести ясность ума и снова сосредоточиться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы только думаете, что вы в ловушке, Близнецы. Вы можете найти выход из ситуации, и даже если сейчас все кажется мрачным, всегда есть окно для побега. Откройте глаза, чтобы увидеть его.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Вы можете вложиться в проект, а потом уйти с пустыми руками. Вам нужно быть осторожным, куда вы вкладываете свои деньги и сколько времени вы жертвуете на драму человека. Тщательно следите за своей энергией, чтобы избежать энергетических вампиров.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей

Ваше чувство юмора может помочь вам преодолеть трагическое воспоминание, которое кажется сложным для преодоления. Вам может не нравиться то, что вы переживаете в данный момент, но вы можете преодолеть это с помощью немного упорства и оптимизма.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

Вам надоело ждать, пока другие изменят свою жизнь. Если люди останутся в застрявшем положении, вам придется выйти из этой драмы и стать тем человеком, которым, как вы знаете, вам суждено стать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Умеренность

Вы не склонны слишком много думать, но когда вы это делаете, остановиться нелегко. Сегодня постарайтесь отвлечься от беспокойства. Ничего не изменится, если вы будете слишком долго размышлять над проблемой, которую не можете решить. Ищите решения или двигайтесь дальше.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Вы спешите так быстро, что не слышите совет, который вам дает друг. Дайте себе время перевести дух и послушать мудрость, которая так щедро с вами делится. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы потеряете время, но вы можете пожалеть, что не услышали то, чем должны поделиться другие.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вам предстоит принять важные решения, поэтому нормально колебаться, какой вариант будет для вас лучшим. Прислушивайтесь к своей интуиции, и вы можете обнаружить, что можете сделать выбор без лишних колебаний.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица

Ваша материнская интуиция точна. У вас есть природный талант к заботе, и вы можете определить, когда человеку нужна ваша любящая поддержка. Вы делаете большое добро, оказываясь рядом с другом, когда он нуждается в вас больше всего.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Туз Пентаклей

У вас это есть. Вы находитесь в месте, где вы знаете, чего хотите, и готовы отдать этому все. Вы заложили фундамент и имеете четкое видение будущего.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Проблема, на решение которой, как вы думали, уйдет много времени, ушла быстрее, чем вы себе представляли. Это отличные новости для вас, Рыбы. Вы в безопасности!

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