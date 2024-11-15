В Минобороны сообщили, что также изучают информацию об инциденте.

В сети появилось видео , на котором мужчина в форме стреляет в сторону пытающегося сбежать неизвестного.

Видео было опубликовано 15 ноября, и в соцсетях сразу же начали обсуждать, что стрелял работник территориального центра комплектования (ТЦК). Первоначально было расширено предположение, что это не военный, а представитель Добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ), но впоследствии информация была уточнена.

Министерство обороны Украины подтвердило, что стрелял работник ТЦК. В пресс-службе ведомства сообщили, что Главная инспекция Министерства обороны начала проверку правомерности сотрудников действий ТЦК и оснований для использования оружия. Если окажется, что работник превысил свои служебные полномочия или были выявлены признаки уголовного преступления, материалы будут переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

На месте происшествия действуют правоохранители, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Известно, что пострадавших нет, и осуществляется проверка для определения правовой квалификации событий.

"Министерство обороны Украины изучает информацию по инциденту с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования в Счастливом", - написали в Министерстве обороны.

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