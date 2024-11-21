Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака, в трудные времена почти всегда находятся люди, которые хотят помочь.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака составлен астрологами:

Овен

21 марта – 19 апреля

Шанс расширить свои горизонты предоставляется сегодня, но только если вы останетесь на солнечной стороне улицы. Строго соблюдайте свою ментальную диету, окружая себя позитивными людьми и избегая пессимистов как чумы. Если ситуация наполняет вас знакомым чувством страха, попробуйте включить воодушевляющую музыку, позвонить другу, который заставляет вас смеяться, или посмотреть веселый фильм. Вскоре ваше беспокойство должно исчезнуть, и ваш естественный интерес к жизни может вернуться. Какое облегчение!

Телец

20 апреля-20 мая

Друзья могут попытаться заставить вас чувствовать себя виноватым за погоню за богатством, но как человек, которым управляет роскошная Венера, вполне естественно, что вы жаждете лучших вещей в жизни! Нет нужды извиняться за то, что делаете то, что кажется правильным — у вас есть космическое разрешение не обращать внимания на любую критику. Верность себе может принести невероятную возможность карьерного роста, будь то что-то на вашей текущей работе или совершенно новая. Вероятно, эта возможность даже будет связана с некоторыми путешествиями!

Близнецы

21 мая – 20 июня

Вы можете получать неоднозначные сигналы от кого-то на работе или в повседневной жизни, но вместо того, чтобы ломать голову, пытаясь расшифровать их значение, сосредоточьтесь на чем-то, что вам действительно нравится. Узнать свежую информацию об увлекательном предмете будет гораздо веселее, чем прыгать через обручи, а ваш отказ втягиваться в чужую драму может вызвать восхищение у единомышленников. У вас даже может быть больше общего с кем-то, кто ценит ваши методы, поэтому подумайте о том, чтобы обратиться к нему.

Рак

21 июня-22 июля

Просто потому, что эксперт советует вам идти по определенному пути, не означает, что вам нужно идти по нему. Когда дело доходит до принятия важного решения, обратитесь к своей совести — если ваше сердце подсказывает вам идти по менее проторенной дороге, вы можете послушать! Хотя это направление может быть для вас совершенно незнакомым, верьте в себя. Даже если вы обычно не из тех, кто прокладывает путь, в конце этого путешествия вас могут ждать удивительные награды.

Лев

23 июля – 22 августа

Вы можете устать от людей, которые говорят вам делиться тем, что вы заработали, потому что вы чувствуете, что вы упорно трудились и заслуживаете плодов своего труда — и вы, вероятно, правы! Продолжайте и побалуйте себя чем-то особенным сегодня. Когда вы признаете свою собственную ценность, вы с большей вероятностью привлечете других, которые также признают и празднуют вашу силу. Жизнь, как правило, становится намного веселее, когда вы не защищаете свое право следовать за своим счастьем.

Дева

23 августа – 22 сентября

Не нужно расстраиваться из-за любых неудач — вместо этого попытайтесь скорректировать свои ожидания. Сбалансированное отношение может привести к более здоровым отношениям по всем направлениям. Практика безусловного принятия может улучшить вашу домашнюю жизнь, а также время, проведенное с друзьями. Каждый может работать вместе и компенсировать недостатки друг друга, когда вы все соглашаетесь давать друг другу передышку и помогать везде, где можете!

Весы

23 сентября – 22 октября

Вы можете не быть уверены, какую именно работу вы хотели бы делать, но вам не нужно давить на себя, чтобы понять это прямо сейчас. Ответ может прийти после того, как вы расслабитесь и предадитесь веселью. Вложение вашей энергии в творческий проект может быть просветляющим прямо сейчас. Даже если ваша будущая работа не связана напрямую с этим начинанием, счастье, которое оно приносит, может вдохновить вас на развитие в новом направлении. Развитие удовлетворенности может принести ответы, которые вы ищете.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Может показаться, что все чего-то от вас хотят изнуряющим образом. Удовлетворение всех этих потребностей может быть невозможным, и сегодня нормально не пытаться! Придерживаться дома и заземляться в знакомой обстановке может быть лучшей идеей прямо сейчас. Приготовление какой-нибудь уютной еды или украшение унылой комнаты может поднять вам настроение. Вскоре вы, вероятно, обнаружите, что напеваете вместо того, чтобы предаваться размышлениям. Улучшенный взгляд на мир может вдохновить вас во многих отношениях — что бы ни случилось, не позволяйте внешнему давлению сбить вас с толку.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Область глубоких эмоций может заставить вас чувствовать себя неуютно, Стрелец, поскольку вы, вероятно, предпочитаете находить приключения в других областях жизни. К сожалению, сложная семейная ситуация может заставить вас сегодня столкнуться со смущающими чувствами. С одной стороны, вы можете испытывать сочувствие к родственнику, попавшему в беду, но вы также можете устать от необходимости выручать этого человека из проблем, которых можно было бы избежать. Вы не обязаны приходить им на помощь — иногда вам нужно поставить на первое место собственное здравомыслие.

Козерог

22 декабря – 19 января

Неточное мышление может привести к ошибке сегодня. Если вы допустили ошибку, постарайтесь не зацикливаться на ней — просто извинитесь перед всеми, кому вы доставили неудобства, а затем соберитесь и попробуйте снова! Когда вы смотрите на ошибки как на возможность чему-то научиться, нет причин смущаться. В конце концов, каждый человек несовершенен, как бы он ни старался этого не делать. Ваша решительная способность восстанавливаться после неудач показывает людям, насколько вы всесторонне развиты и способны на самом деле, и может даже привести к большим возможностям.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вопреки распространенному мнению, больше денег не всегда означает больше счастья. Настоящее богатство можно найти вокруг себя каждый день, скорее всего, в вещах, которыми вы уже владеете, и в отношениях, которые у вас уже есть. Если вы беспокоитесь о своем банковском балансе, составьте список вещей, которые заставляют вас чувствовать себя удовлетворенными. Этими вещами может быть что угодно, от физических объектов, таких как имущество и домашние животные, до менее осязаемых, таких как таланты и друзья. Это упражнение поможет вам осознать, насколько вы уже богаты.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сосредоточение на сказочных идеалах может заблокировать ваш путь к здоровым и реалистичным семейным отношениям прямо сейчас. Возможно, ваши фантазии о том, какой должна быть семья, иррациональны. Вместо того чтобы стремиться к невозможному совершенству, попробуйте работать с тем, что у вас уже есть. Компромисс по любым текущим вопросам может помочь вам осознать, как вам повезло иметь вокруг себя хороших людей. Когда дела дома улучшатся, может стать намного проще привлекать престижные возможности и в других областях вашей жизни.

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