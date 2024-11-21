Гороскоп Таро по одной карте на 22 ноября, идеальный день, чтобы погрузиться в свои мысли.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 22 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Но что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 22 ноября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Вы всегда хотели заниматься чем-то независимым от работы, и, возможно, подумывали о своем бизнесе или каком-то стартапе.

Трудно начинать, когда у вас нет капитала или даже представления о том, как вы будете реализовывать этот бизнес-план, поэтому вам нужно сесть и спланировать свое будущее.

Развивайте свою идею таким образом, чтобы она позволила Вселенной привести в вашу жизнь нужных людей, которые будут сопровождать вас на этом пути.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Вы больше не будете спорить с людьми без всякой причины, и теперь вам будет приятно узнать, что вы можете выбросить белый флаг, давая понять, что сдаетесь, и это действительно так.

Теперь, когда вы готовы сосредоточиться на роли миротворца, это значит, что вам придется спрятать эти кнопки, чтобы на них не нажимали подлые личности, которые хотят вас еще раз разозлить и расстроить.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Вы переживаете период замешательства, и это не будет длиться вечно.

Как бы страшно вам сейчас ни было, Близнецы, вам следует позволить себе сделать шаг назад и проанализировать ситуацию.

На самом деле, если это даже слишком сложно, просто сделайте перерыв. Возможно, это как раз то, что вам нужно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Когда вы решите, что хотите управлять своей жизнью, некоторые нездоровые люди могут попытаться помешать вам совершать ошибки, о которых вы не знаете, что они вредны для вас.

Но это ваше решение о том, что вам нужно и хочется делать. Токсичные люди иногда проявляют себя, когда вы собираетесь выздороветь.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Вы наконец-то восстанавливаетесь после трудного периода в своей жизни.

Это время для празднования. Подумайте о том, как далеко вы продвинулись.

Наслаждайтесь и принимайте будущее, которое выглядит намного ярче благодаря вашему упорному труду и усилиям.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Вы стремились к вершине, но теперь видите, что падаете немного ниже стандартов, которые вы установили для себя. Вы впали в старые привычки и рутину, которые могут саботировать ваш успех.

Это может быть уродливое лицо страха, проявляющееся в вашей жизни. Вы боитесь, что вы самозванец, а не тот, за кого себя выдаете?

Если бы вас не было, были бы вы там, где вы сейчас? Нет, конечно, нет. Итак, вы настолько реальны, насколько это возможно, и для вас важно принять и принять это.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Кубков

Определенные решения действительно необходимо принимать на основе ваших эмоциональных возможностей. Поэтому прислушивайтесь к своему сердцу, чтобы знать, куда оно вас ведет. Не позволяйте своему беспокойству помешать вам обрести внутреннюю безопасность.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Сейчас происходит много изменений, и это может заставить каждого чувствовать себя раздражительным и несчастным.

Однако это важные периоды в вашей жизни, и необходимо устранить барьеры перемен, чтобы произошло что-то новое.

Не пытайтесь приукрашивать то, что должно быть известно своей нетронутой красотой. В это время важно по-настоящему держать глаза широко открытыми.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

У вас было много энергии, чтобы двигаться в определенном направлении, а теперь вы ее потеряли.

Может быть очень обидно думать, что он приложил столько энергии и усилий для достижения цели, а потом остался ни с чем.

Однако иногда что-то происходит по какой-то причине, о которой вы узнаете лишь позже.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Ложное окончание может быть немного разрушительным. Вы думали, что закончили с чем-то, но вот оно снова, как будто на повторе, чтобы создать какой-то хаос в вашей жизни.

Как бы ни было обидно осознавать, что вам все еще приходится иметь дело с определенной болевой точкой в ​​вашем мире, хорошо иметь возможность сделать все правильно с первого раза, поэтому извлеките уроки из своей предыдущей ошибки и примените их прямо сейчас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Мечей

Вы очень беспокоитесь о людях вокруг вас, и это не дает вам спать по ночам.

Однако постарайтесь напомнить себе, что есть вещи, которые вы не можете изменить и никогда не сможете изменить.

Люди и их действия или выбор — это одно из них. Поэтому сосредоточьтесь на своих собственных реакциях, когда можете.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Когда вы позволяете столь многим вещам заполнять вашу жизнь, вы можете почувствовать, что полностью отключились от себя и своего внутреннего голоса.

Поэтому важно делать то, что помогает вам сосредоточиться. Заботьтесь о своем теле. Ешьте хорошую еду. Пейте воду. Отдыхайте.

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