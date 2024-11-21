Церковный праздник 22 ноября, в этот день православные украинцы чтят память святых Архипа и Филимона и Прокопия Читца.

Церковный праздник 22 ноября в православном календаре - день памяти Архипа и Филимона, они были апостолами.

22 ноября - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю:

22 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича.

В народном календаре 22 ноября называют Прокопьев день.

Праздник 22 ноября по старому стилю - день памяти преподобной Матроны Константинопольской, а также иконы Божией Матери "Скоропослушница".

22 ноября (5 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Прокопия, он обладал даром чудотворения и привел в христианскую веру много людей.

22 ноября нужно давать милостыню, отдавать старые вещи тем, кто в них нуждается.

Кроме того важно прислушиваться к совету, даже если вы его не просили.

Наши предки прокладывали по всей деревне зимнюю дорогу в этот день, а после работы устраивали гулянья.

Что нельзя делать в Церковный праздник 22 ноября:

Запрещается распивать алкогольные напитки, раньше верили, что у человека, который выпил может вселиться злой дух, изгнать его будет невозможно.

Не рекомендуется покупать и дарить живые цветы в этот день, по поверьям, они заберут силу у хозяев дома, также запрещено давать взаймы деньги 22 ноября, можно лишиться всего.

Читайте также:

Когда День святого Николая в 2024 году: главные традиции и запреты.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.