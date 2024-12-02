Недавно российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, что привело к массовым отключениям электроэнергии и сотовой связи.
Это продолжение серии ударов, начавшихся в октябре, которые направлены на разрушение объектов критической инфраструктуры Украины, оставляя миллионы людей без базовых услуг, таких как свет, вода, отопление и связь.
В условиях длительных перебоев с электроснабжением, информация становится жизненно важной. Люди, как правило, остаются без доступа к интернету и сотовой связи, что сильно усложняет возможности поддержания связи с близкими и получения важной информации, в том числе об окончании воздушной тревоги.
Как оставаться на связи и получать важную информацию
Использование радиосвязи – Радио на батарейках остаётся важным источником информации в условиях блекаутов.
Система Starlink – Несмотря на высокую стоимость, спутниковый интернет позволяет обеспечить связь в условиях, когда сотовые операторы не работают.
Стационарные телефоны – Рекомендуется использовать телефоны, подключённые к независимым источникам питания, которые остаются работоспособными при отключении электроэнергии.
Пункты незламності – Это специально оборудованные места для обеспечения связи и зарядки устройств в условиях отключений.
Украинская власть приняла закон, обязывающий поставщиков связи создавать резервные каналы связи и источники питания на срок не менее трех дней. Кроме того, рекомендовано использовать национальный роуминг и подключать альтернативные источники связи.
Что можно сделать самим:
Активно использовать национальный роуминг, а также задействовать пункты незламності для зарядки и связи.
Использовать оптоволоконные сети, если это возможно, так как они менее подвержены повреждениям в случае атак. Рассматривать варианты подключения к Starlink для постоянного интернета в условиях отключений.
Предпринимать шаги для обеспечения резервных источников питания для стационарных телефонов и других устройств.
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